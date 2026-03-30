1 dolara aldı, 1.1 milyon dolara satıyor! Yıllarca kiraya verdi, servet sahibi oldu
Gayrimenkulde “fırsat” denince akla gelen en çarpıcı örneklerden biri ABD’nin Michigan eyaletinde yaşandı. Yıkılmak üzere olan tarihi bir malikâne, sadece 1 dolara satın alındı ve yıllar içinde milyon dolarlık gelir getiren bir yatırıma dönüştü. Bu sıra dışı dönüşüm, doğru vizyon ve sabrın ne kadar büyük kazançlar yaratabileceğini gözler önüne seriyor.
1986 yılında Christopher White ve kardeşi Steve, Ypsilanti’deki Gilbert Malikânesi’ni yalnızca 1 dolara satın aldı. O dönemde bina neredeyse yıkılmak üzereydi.
Kırık camlar, çürüyen yapılar, dökülen tuğlalar ve tamamen harap olmuş bir iç mekanla karşı karşıya kalan kardeşler, birçok kişinin “yıkılsın” dediği yapıda büyük bir fırsat gördü.
Malikâne satın alındıktan sonra adeta baştan yaratıldı. İç mekan tamamen sökülerek yeniden inşa edildi. Sadece orijinal ahşap zeminler ve nadir bir şömine korunurken, geri kalan tüm yapı modern standartlara uygun şekilde yenilendi. 8 bin metrekarelik bina, 7 lüks daireye dönüştürüldü. Her bir daire 800 ila 1200 metrekare arasında değişiyor.
1861 yılında inşa edilen malikâne, “Second Empire Mansard” mimari stilinin nadir örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.
İki kuleli yapısı, süslü detayları ve karakteristik çatısıyla bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul ediliyor. White kardeşler, bu tarihi dokuyu koruyarak modern yaşam alanları oluşturmayı başardı.
Bugün malikâne tamamen dolu durumda ve düzenli kira geliri sağlıyor. Daireler aylık 1050 ila 1575 dolar arasında kiraya veriliyor. Üstelik bu rakamların piyasanın yaklaşık yüzde 10-12 altında olduğu belirtiliyor. Kiracı profilinin ise ağırlıklı olarak çalışan profesyonellerden oluşması dikkat çekiyor.
40 yıl boyunca mülkü elinde tutan Christopher White, artık emekli olma kararı aldı. Malikâne şu anda 1.1 milyon dolara satışa çıkarılmış durumda.