1.7 milyon dolara almıştı, 5 milyon dolara satıyor

Ünlü model Jessica Stam, pandemi döneminde taşındığı Hawaii’deki doğa içindeki malikanesini 5 milyon dolara satışa koydu.

Giray Topçular
Victoria’s Secret modeli Jessica Stam, New York’un yoğun temposunu geride bırakarak yerleştiği Hawaii’deki lüks mülkünü satışa çıkardı. Ünlü modelin doğayla iç içe yaşam sunduğu malikane, 5 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

40 yaşındaki Kanadalı model, pandemi sürecinde eşi Brahman Turner ve iki çocuğuyla birlikte Maui Adası’na taşındı.

Aile, 2021 yılında Kula bölgesinde yer alan beş yatak odalı evi 1,7 milyon dolara satın alarak sakin bir yaşam kurdu.

Aradan geçen sürede doğayla iç içe yaşamdan memnun kalan aile, şimdi ise mülkü elden çıkarma kararı aldı.

2,4 dönümlük arazi üzerinde yer alan ev, Moloka’i ve Lana’i adalarına kadar uzanan okyanus manzarası sunuyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 670 metre yüksekte bulunan yapı, ılıman iklimi ve temiz havasıyla öne çıkıyor.

Kula bölgesinin yıl boyunca bahar iklimi sunması ve Pasifik esintileri, yaşam kalitesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Mülk çevresinde mango, avokado ve narenciye gibi 40’tan fazla meyve ağacı bulunuyor.

Yüksek tavanlar ve büyük pencereler, evin her odasında ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturuyor.

Evde son teknoloji mutfak ekipmanları, ahşap detaylar ve geniş yaşam alanları dikkat çekiyor.

Ayrı girişe sahip özel bölüm, ofis, spor salonu ya da stüdyo olarak kullanılabiliyor.

Güneş enerjili tuzlu su havuzu ve doğa içinde yürüyüş parkurları, mülkü cazip kılıyor.

Jessica Stam’ın ailesiyle birlikte yeni bir yere taşınma kararı, modelin iş gerekliliklerinden kaynaklanıyor.

