200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı
ABD'de terk edilmiş halde çürümeye bırakılan 1822 yapımı tarihi malikâne, bir doktor çiftin yıllar süren özverili çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Parça parça sökülüp başka bir araziye taşınan yapı şimdi 1,6 milyon dolara satışa çıkarıldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin Virginia eyaletinde yaklaşık 200 yıllık tarihi bir malikânenin sıra dışı kurtuluş hikâyesi emlak dünyasının gündemine oturdu.
1822 yılında yaklaşık bin dönümlük bir tütün plantasyonunda inşa edilen Federal tarzı malikâne, yıllarca kaderine terk edildikten sonra doktor çift Stephanie Sullivan ve Robert Sullivan tarafından satın alındı.
Çift, yapıyı bulunduğu yerden sökerek Lynchburg kentindeki yeni arazisine taşıdı ve yıllar süren titiz bir restorasyon gerçekleştirdi.
"Ridgecrest" adı verilen tarihi yapı, hiçbir bölümü gelişigüzel yıkılmadan tek tek söküldü.
Her ahşap parça, taşıyıcı kolon, şömine, kapı pervazı ve tarihi iç dekorasyon özenle korundu.
Kurtarılamayan parçalar ise orijinaline sadık kalınarak yeniden üretildi.
Tarihi yapı uzmanı Frank Joseph'in de destek verdiği taşıma ve yeniden inşa süreci yaklaşık iki yıl sürdü.
Stephanie Sullivan, evi ilk gördüklerinde yapının son derece kötü durumda olduğunu söyledi.
Evde ne elektrik ne de tesisat bulunduğunu belirten Sullivan, buna rağmen Federal dönemine ait özgün ahşap işçiliğinin büyük ölçüde korunmuş olmasının satın alma kararlarında belirleyici olduğunu ifade etti.
Restorasyon yalnızca binayı ayağa kaldırmakla sınırlı kalmadı.
Yapı, yeniden inşa edildikten sonra hem ABD Ulusal Tarihi Yapılar Sicili'ne hem de Virginia Tarihi Yapılar Listesi'ne tekrar kaydedilmeyi başardı.
Restorasyon sırasında duvar kâğıtlarından boya katmanlarına, zemin kaplamalarından kapılara kadar her ayrıntı tek tek incelendi.
Orijinal kapılar, yeni üretilecek kapılar için şablon olarak kullanıldı. Ahşap yüzeylerde uygulanan döneme özgü desenleme teknikleri de aslına uygun şekilde yeniden oluşturuldu.
Malikânede dikkat çeken ayrıntılardan biri de yemek odasında yer alan duvar resmi oldu.
Stephanie Sullivan, odadaki panoramik duvar resminin benzerinin Beyaz Saray'da da bulunduğunu belirterek, farklı dönemleri tasvir eden sahnelerin tarihi atmosferi güçlendirdiğini söyledi.
Malikânenin bulunduğu arazide eski kuyu evi, tütsüleme evi, dış tuvalet ve başka tarihi yapılar da yer alıyor.
Yıkılmak üzere olan bu yapılar da kurtarılarak yeni arazide yeniden değerlendirildi. Çift, bunu "tarihin en büyük geri dönüşüm projelerinden biri" olarak tanımlıyor.
Yaklaşık altı yıllık emeğin ardından tarihi malikâne şimdi 1,6 milyon dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Doktor çift ise emeklilik planları kapsamında Kuzey Carolina'da 1800'lü yıllardan kalma başka bir tarihi evi restore etmek için yeni projelerine başlamaya hazırlanıyor.