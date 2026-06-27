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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı

ABD'de terk edilmiş halde çürümeye bırakılan 1822 yapımı tarihi malikâne, bir doktor çiftin yıllar süren özverili çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Parça parça sökülüp başka bir araziye taşınan yapı şimdi 1,6 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Giray Topçular
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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 1

ABD'nin Virginia eyaletinde yaklaşık 200 yıllık tarihi bir malikânenin sıra dışı kurtuluş hikâyesi emlak dünyasının gündemine oturdu.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 2

1822 yılında yaklaşık bin dönümlük bir tütün plantasyonunda inşa edilen Federal tarzı malikâne, yıllarca kaderine terk edildikten sonra doktor çift Stephanie Sullivan ve Robert Sullivan tarafından satın alındı.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 3

Çift, yapıyı bulunduğu yerden sökerek Lynchburg kentindeki yeni arazisine taşıdı ve yıllar süren titiz bir restorasyon gerçekleştirdi.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 4

"Ridgecrest" adı verilen tarihi yapı, hiçbir bölümü gelişigüzel yıkılmadan tek tek söküldü.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 5

Her ahşap parça, taşıyıcı kolon, şömine, kapı pervazı ve tarihi iç dekorasyon özenle korundu.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 6

Kurtarılamayan parçalar ise orijinaline sadık kalınarak yeniden üretildi.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 7

Tarihi yapı uzmanı Frank Joseph'in de destek verdiği taşıma ve yeniden inşa süreci yaklaşık iki yıl sürdü.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 8

Stephanie Sullivan, evi ilk gördüklerinde yapının son derece kötü durumda olduğunu söyledi.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 9

Evde ne elektrik ne de tesisat bulunduğunu belirten Sullivan, buna rağmen Federal dönemine ait özgün ahşap işçiliğinin büyük ölçüde korunmuş olmasının satın alma kararlarında belirleyici olduğunu ifade etti.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 10

Restorasyon yalnızca binayı ayağa kaldırmakla sınırlı kalmadı.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 11

Yapı, yeniden inşa edildikten sonra hem ABD Ulusal Tarihi Yapılar Sicili'ne hem de Virginia Tarihi Yapılar Listesi'ne tekrar kaydedilmeyi başardı.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 12

Restorasyon sırasında duvar kâğıtlarından boya katmanlarına, zemin kaplamalarından kapılara kadar her ayrıntı tek tek incelendi.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 13

Orijinal kapılar, yeni üretilecek kapılar için şablon olarak kullanıldı. Ahşap yüzeylerde uygulanan döneme özgü desenleme teknikleri de aslına uygun şekilde yeniden oluşturuldu.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 14

Malikânede dikkat çeken ayrıntılardan biri de yemek odasında yer alan duvar resmi oldu.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 15

Stephanie Sullivan, odadaki panoramik duvar resminin benzerinin Beyaz Saray'da da bulunduğunu belirterek, farklı dönemleri tasvir eden sahnelerin tarihi atmosferi güçlendirdiğini söyledi.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 16

Malikânenin bulunduğu arazide eski kuyu evi, tütsüleme evi, dış tuvalet ve başka tarihi yapılar da yer alıyor.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 17

Yıkılmak üzere olan bu yapılar da kurtarılarak yeni arazide yeniden değerlendirildi. Çift, bunu "tarihin en büyük geri dönüşüm projelerinden biri" olarak tanımlıyor.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 18

Yaklaşık altı yıllık emeğin ardından tarihi malikâne şimdi 1,6 milyon dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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200 yıllık harabeyi söküp tek tek taşıdılar! Son halini görenler hayran kaldı - Resim: 19

Doktor çift ise emeklilik planları kapsamında Kuzey Carolina'da 1800'lü yıllardan kalma başka bir tarihi evi restore etmek için yeni projelerine başlamaya hazırlanıyor.

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