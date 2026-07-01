350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul
Tenis dünyasının efsane ismi Serena Williams, Wimbledon'a dönüşünde ilk turda elenerek hayal kırıklığı yaşadı. Ancak 23 Grand Slam şampiyonluğuna sahip yıldız sporcu, korttaki başarısının yanı sıra yaklaşık 35 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Lüks malikâneler, milyon dolarlık evler ve kârlı emlak hamleleri Williams'ın servetini büyütmeye devam ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tenis tarihinin en başarılı isimlerinden Serena Williams, yaklaşık dört yıl aranın ardından yeniden Grand Slam heyecanı yaşadı.
44 yaşındaki ABD'li sporcu, Wimbledon'ın ilk turunda Avustralyalı Maya Joint'e 3-6, 7-6, 3-6 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.
Buna rağmen Williams, çift kadınlarda kardeşi Venus Williams ile birlikte korta çıkmaya hazırlanıyor.
Forbes verilerine göre yaklaşık 350 milyon dolarlık servete sahip olduğu belirtilen Serena Williams, spor kariyerinden elde ettiği gelirleri yıllardır emlak yatırımlarına yönlendirdi.
Realtor.com'un analizine göre yıldız tenisçinin mevcut gayrimenkul portföyünün toplam değeri yaklaşık 35 milyon dolara ulaşıyor.
Williams ve eşi, Reddit'in kurucu ortaklarından Alexis Ohanian'ın merkezi Florida'nın Jupiter kentinde bulunuyor.
Çiftin 2017 yılında 5,7 milyon dolara satın aldığı malikâne, kapsamlı bir yenilemenin ardından bugün 13,4 milyon doların üzerinde bir değere ulaştı.
Sanat galerisi, özel kupa odası ve yaklaşık 58 metrekarelik dev giyinme odası bulunan ev, Williams'ın hayalindeki yaşam alanı olarak tasarlandı.
İç mimari çalışmalarında ise kardeşi Venus Williams'ın tasarım şirketinden destek alındı.
Serena Williams bununla da yetinmedi. Çift, 2020 yılında yine Jupiter'da tenis kortu bulunan 8 milyon dolarlık ikinci bir malikâne satın aldı.
Ayrıca Palm Beach Gardens, Beverly Hills ve Paris'te de değerli gayrimenkullere sahip olan Williams, geçmiş yıllarda bazı evlerini yüksek kârla satarak önemli kazançlar elde etti.