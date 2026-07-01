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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul

Tenis dünyasının efsane ismi Serena Williams, Wimbledon'a dönüşünde ilk turda elenerek hayal kırıklığı yaşadı. Ancak 23 Grand Slam şampiyonluğuna sahip yıldız sporcu, korttaki başarısının yanı sıra yaklaşık 35 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Lüks malikâneler, milyon dolarlık evler ve kârlı emlak hamleleri Williams'ın servetini büyütmeye devam ediyor.

Giray Topçular
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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 1

Tenis tarihinin en başarılı isimlerinden Serena Williams, yaklaşık dört yıl aranın ardından yeniden Grand Slam heyecanı yaşadı. 

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 2

44 yaşındaki ABD'li sporcu, Wimbledon'ın ilk turunda Avustralyalı Maya Joint'e 3-6, 7-6, 3-6 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. 

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 3

Buna rağmen Williams, çift kadınlarda kardeşi Venus Williams ile birlikte korta çıkmaya hazırlanıyor.

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 4

Forbes verilerine göre yaklaşık 350 milyon dolarlık servete sahip olduğu belirtilen Serena Williams, spor kariyerinden elde ettiği gelirleri yıllardır emlak yatırımlarına yönlendirdi.

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 5

Realtor.com'un analizine göre yıldız tenisçinin mevcut gayrimenkul portföyünün toplam değeri yaklaşık 35 milyon dolara ulaşıyor.

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 6

Williams ve eşi, Reddit'in kurucu ortaklarından Alexis Ohanian'ın merkezi Florida'nın Jupiter kentinde bulunuyor.

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 7

Çiftin 2017 yılında 5,7 milyon dolara satın aldığı malikâne, kapsamlı bir yenilemenin ardından bugün 13,4 milyon doların üzerinde bir değere ulaştı.

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 8

Sanat galerisi, özel kupa odası ve yaklaşık 58 metrekarelik dev giyinme odası bulunan ev, Williams'ın hayalindeki yaşam alanı olarak tasarlandı.

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 9

İç mimari çalışmalarında ise kardeşi Venus Williams'ın tasarım şirketinden destek alındı.

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 10

Serena Williams bununla da yetinmedi. Çift, 2020 yılında yine Jupiter'da tenis kortu bulunan 8 milyon dolarlık ikinci bir malikâne satın aldı.

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350 milyon dolarlık servetinin yüzde 10'u gayrimenkul - Resim: 11

Ayrıca Palm Beach Gardens, Beverly Hills ve Paris'te de değerli gayrimenkullere sahip olan Williams, geçmiş yıllarda bazı evlerini yüksek kârla satarak önemli kazançlar elde etti.

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