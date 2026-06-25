350 milyon Euro'ya Katarlılar aldı! Kaçmak için gizli tünel bile var

Villa Certosa, Berlusconi'nin yaşamı boyunca en çok kullandığı konutlardan biri olarak biliniyordu. Mülkte geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı George W. Bush, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile İspanya'nın eski başbakanları Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Jose Maria Aznar gibi birçok önemli isim ağırlandı.