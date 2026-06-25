350 milyon Euro'ya Katarlılar aldı! Kaçmak için gizli tünel bile var
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Sardinya Adası'ndaki dünyaca ünlü lüks malikanesi Villa Certosa el değiştirdi. Yaklaşık 350 milyon Euro değerindeki satışın, Katar'ın Al Sani hanedanıyla bağlantılı bir şirkete yapıldığı belirtilirken, dev mülkün geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi.
İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin yıllarca devlet başkanlarını ve dünya liderlerini ağırladığı ünlü Villa Certosa, rekor sayılabilecek bir bedelle satıldı.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Villa Certosa'nın alıcısı, Lüksemburg merkezli yatırım şirketi Constellation Hotels Holding oldu.
Şirketin, Katar'da iktidarda bulunan Al Sani hanedanıyla bağlantılı olduğu belirtilirken, satışın yaklaşık 350 milyon euro karşılığında gerçekleştiği ifade edildi.
2023 yılında hayatını kaybeden Silvio Berlusconi'nin mirasçılarının, ölümünün ardından üç yıl geçtikten sonra malikâneyi satma kararı aldığı bildirildi.
Villa Certosa, Berlusconi'nin yaşamı boyunca en çok kullandığı konutlardan biri olarak biliniyordu. Mülkte geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı George W. Bush, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile İspanya'nın eski başbakanları Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Jose Maria Aznar gibi birçok önemli isim ağırlandı.
Sardinya Adası'nın kuzeydoğusunda, Costa Smeralda bölgesindeki Marinella Koyu'nda bulunan Villa Certosa yaklaşık 150 dönümlük arazi üzerine kurulu.
Malikânede yüzme havuzları, termal banyo, teknelerin görünmeden yanaşabildiği mağara iskelesi, gizli kaçış tüneli ve istenildiğinde çalıştırılabilen yapay volkan gibi sıra dışı özellikler yer alıyor.
Berlusconi ailesinin holdingi Fininvest adına yapılan açıklamada, yabancı bir yatırım kuruluşundan gelen bağlayıcı satın alma teklifinin kabul edildiği doğrulandı. Böylece uzun süredir gündemde olan satış iddiaları resmiyet kazanmış oldu.
İtalyan basınında yer alan değerlendirmelerde, Villa Certosa'nın büyüklüğü ve konumu nedeniyle yeni sahipleri tarafından ultra lüks bir otele dönüştürülebileceği öne sürüldü. Ancak projeye ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.