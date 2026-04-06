Afete dayanıklı kubbe ev satışa çıktı, fiyatı dikkati çekti
ABD Maryland’de yer alan ve kasırga ile doğal afetlere karşı yüksek dayanıklılığa sahip kubbe ev, 1,1 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.
ABD’nin Maryland eyaletinde, Camp David’e sadece birkaç dakika uzaklıkta bulunan sıra dışı bir kubbe ev satışa çıkarıldı. Yaklaşık 6 dönümlük arazi üzerine kurulu olan ve “afetlere dayanıklı” özellikleriyle öne çıkan bu yapı, enerji verimliliği ve bağımsız yaşam imkanlarıyla dikkat çekiyor.
2022 yılında özel olarak inşa edilen ev, üç bağlantılı kubbeden oluşuyor. Yapının, EF5 seviyesindeki kasırgalara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.
Ev sahibi Chris Hyser, yapının “neredeyse mutlak koruma” sağladığını ve geleneksel evlere kıyasla daha az bakım gerektirdiğini ifade ediyor.
Evde kullanılan hidronik yerden ısıtma sistemi ve dış mekan pellet kazanı, karbon monoksit riskini tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca bağımsız jeneratör sistemi sayesinde kesintisiz enerji sağlanabiliyor.
Geniş pencereler ve açık plan tasarım sayesinde doğal ışık maksimum seviyede kullanılırken, düşük enerji tüketimiyle dikkat çekiyor.
Yaklaşık 2100 metrekarelik yaşam alanına sahip evde, modern mutfak, geniş oturma alanı ve üç araçlık garaj bulunuyor. Yüksek tavanlı kubbe yapısı iç mekanda ferah bir atmosfer yaratıyor.
Ev, hem birincil konut hem de tatil evi ya da kurumsal etkinlik alanı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Doğayla iç içe konumu ve “off-grid” çalışma kapasitesi sayesinde, hem güvenlik hem de konfor arayan alıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.