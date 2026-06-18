Ahırı ev dönüştürüp satışa çıkardı, 70 milyon TL istiyor
İngiltere’de satışa çıkarılan 130 yıllık dönüştürülmüş ahır evi, dışarıdan bakıldığında sıradan bir kırsal konutu andırıyor. Ancak evin içinde yer alan gizli oda, emlak tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İngiltere’nin Suffolk bölgesinde bulunan ve yaklaşık 1,15 milyon sterlin (70.4 milyon TL) fiyatla satışa çıkarılan tarihi ahır evi, sıra dışı mimari detayıyla dikkat çekiyor.
İlk bakışta geleneksel bir kırsal yaşam alanı gibi görünen yapı, kitaplık görünümündeki gizli bir kapının ardında saklanan özel bir bölüme sahip.
1896 yılında inşa edilen ve daha sonra konuta dönüştürülen The Old Barn House isimli yapı, yaklaşık 3.555 metrekarelik kullanım alanına sahip.
Evde dört yatak odası bulunurken, tarihi atmosfer korunarak modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılmış durumda.
Tarihi ahşap kirişler, açıkta bırakılan tuğla duvarlar ve rustik detaylar, yapının karakterini korumasını sağlıyor. Evin kırsal mimarisi ile modern konfor unsurlarının bir araya getirilmesi dikkat çekiyor.
Evin en dikkat çekici özelliği ise üst katta yer alan gizli oda. Dışarıdan sıradan bir kitaplık gibi görünen bölüm, aslında özel bir yaşam alanına açılan gizli kapı görevi görüyor.
“The Hideaway” adı verilen bu alan, ek yatak odası, genç odası veya misafir bölümü olarak kullanılabiliyor. Üstelik odanın kendine ait özel banyosu da bulunuyor.
Mülkün dikkat çeken bir diğer özelliği ise geniş çalışma ofisi. Evin arazisinde yer alan büyük ofis bölümü, özellikle uzaktan çalışan profesyoneller için önemli bir avantaj sunuyor.
Suffolk kıyılarına yakın konumdaki ev, hem sakin bir yaşam arayanlara hem de tarihi yapılara ilgi duyan alıcılara hitap ediyor.
Gizli oda detayı, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Birçok kişi kitaplık arkasına gizlenmiş kapıyı oldukça etkileyici bulurken, bazı kullanıcılar çocukluk hayallerini hatırlattığını belirtti.