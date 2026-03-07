Dünyada evler ne kadar büyük? Konut metrekarelerinde ilk 10 ülke
Konut büyüklükleri ülkelerin yaşam tarzı, şehir planlaması ve nüfus yoğunluğu hakkında önemli ipuçları veriyor. Architecture Hub verilerine göre hazırlanan listede ortalama ev büyüklüğünün en yüksek olduğu ülkeler sıralandı. Özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde evlerin oldukça geniş olduğu görülürken Avrupa ülkelerinde ortalama metrekarelerin daha düşük olduğu dikkat çekiyor.
10- Fransa
Fransa’da ortalama ev büyüklüğü 112 metrekare olarak hesaplanıyor. Paris genelinde metrekare fiyatı yaklaşık 9 bin 500-10 bin 500 Euro aralığında... Kentin Saint-Germain, Le Marais gibi bölgelerinde 16 bin Euro'ya kadar çıkıyor.
9- Hollanda
Hollanda’da konutların ortalama büyüklüğü 117 metrekare. Ortalama konut fiyatı metrekare başına yaklaşık 8 bin 400-8 bin 600 Euro civarında. Centrum, Oud-Zuid, Jordaan gibi bölgelerde ise 9 bin 500-12 bin Euro arasında...
8- Belçika
Belçika’da ortalama ev büyüklüğü 120 metrekare seviyesinde. Başkent Brüksel'de dairelerin ortalama fiyatı yaklaşık 3 bin 400 Euro/metrekare seviyesinde bulunuyor. Ixelles, Uccle, Etterbeek gibi bölgelerde 4 bin-5 bin 500 Euro aralığında.
7- Yunanistan
Akdeniz ülkelerinden Yunanistan’da ortalama konut büyüklüğü 126 metrekare olarak ölçülüyor. Başkent Atina’da konutların ortalama satış fiyatı metrekare bazında 3 bin-3bin 200 Euro seviyesinde... Güney ve prestijli semtlerde 4 bin Euro üzerine çıkabiliyor.
6- Lüksemburg
Küçük yüzölçümüne rağmen yüksek yaşam standartlarıyla dikkat çeken Lüksemburg, Avrupa’nın en pahalı konut piyasalarından birine sahip. Ortalama konut büyüklüğü 126 metrekare. 2026 yılı itibarıyla şehirde dairelerin ortalama satış fiyatı metrekare başına yaklaşık 10 bin-11 bin 700 Euro seviyesinde bulunuyor.
5- Danimarka
Avrupa’da listenin üst sıralarında yer alan Danimarka’da ortalama ev büyüklüğü 137 metrekare seviyesinde. Başkent Kopenhag'da dairelerin ortalama satış fiyatı yaklaşık 6 bin-7bin 400 Euro/metrekare aralığında...
4- Kanada
Kanada’da ortalama ev büyüklüğü 181 metrekare. Geniş arazi yapısı ve müstakil konut kültürü burada da belirleyici oluyor. Toronto ve Vancouver ortalamaları genellikle referans alınır. Bu şehirlerde dairelerin ortalama metrekare fiyatı yaklaşık 9 bin ABD doları civarında...
3- ABD
ABD’de ortalama konut büyüklüğü 201 metrekare olarak ölçülüyor. Banliyö yaşamı ve geniş konut projeleri bu ortalamayı yükselten faktörler arasında. Metrekare fiyatları; New York-Manhattan'da 12 bin-18 bin dolar, San Francisco'da 10 bin-14 bin dolar, Los Angeles'da 6 bin-8 bin dolar, orta ölçekli şehirler (Dallas, Atlanta, Phoenix gibi orta ölçekli şehirlerde 2 bin 500-3 bin 500 dolar.
2- Yeni Zelanda
Yeni Zelanda’da ortalama ev büyüklüğü 202 metrekare. Ülkede müstakil evlerin yaygın olması, konutların geniş metrekarelere sahip olmasını sağlıyor. 2026 verilerine göre ülkede ortalama konut fiyatı metrekare başına yaklaşık 3 bin 100-3 bin 500 dolar ABD doları...
1- Avustralya
Ortalama ev büyüklüğü 214 metrekare olan Avustralya, listenin ilk sırasında yer alıyor. Geniş arsa yapısı ve düşük nüfus yoğunluğu konutların daha büyük olmasına olanak sağlıyor. 2026 yılı itibarıyla ülkede dairelerin ortalama satış fiyatı metrekare başına yaklaşık 5 bin 200-5 bin 800 ABD doları seviyesinde.