Dünyada evler ne kadar büyük? Konut metrekarelerinde ilk 10 ülke

3- ABD

ABD’de ortalama konut büyüklüğü 201 metrekare olarak ölçülüyor. Banliyö yaşamı ve geniş konut projeleri bu ortalamayı yükselten faktörler arasında. Metrekare fiyatları; New York-Manhattan'da 12 bin-18 bin dolar, San Francisco'da 10 bin-14 bin dolar, Los Angeles'da 6 bin-8 bin dolar, orta ölçekli şehirler (Dallas, Atlanta, Phoenix gibi orta ölçekli şehirlerde 2 bin 500-3 bin 500 dolar.