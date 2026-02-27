Satılık konut ilanlarında ilk düşüş

Yapay zeka destekli gayrimenkul analiz şirketi Endeksa’nın verilerine göre, sistemin yürürlüğe girmesinin ardından geçen 10 gün içinde Türkiye genelindeki satılık konut ilan sayısı 1 milyon 45 bin 933’ten 1 milyon 35 bin 379’a geriledi. Böylece ilan sayısı 10 bin 554 azaldı ve düşüş oranı yüzde 1 oldu.

Toplam taşınmaz ilan sayısı ise 1 milyon 618 bin 875’ten yüzde 0,4 düşüşle 1 milyon 612 bin 498’e indi.