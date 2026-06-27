Eski CIA yöneticisi servetine servet kattı! Yüzde 190 kârla sattı
CIA'in en üst düzey yöneticileri arasında görev yapan Alvin "Buzzy" Krongard, Florida'daki Palm Beach malikânesini 29 milyon dolara sattı. Sekiz yılda 19 milyon dolardan fazla kazanç sağlayan satış, bölgedeki emlak fiyatlarının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin eski CIA yöneticilerinden Alvin "Buzzy" Krongard, Florida'nın en prestijli bölgelerinden Palm Beach'te bulunan lüks malikânesini 29 milyon dolara sattı.
2001-2004 yılları arasında CIA Başkanı George Tenet'in altında İcra Direktörü olarak görev yapan 89 yaşındaki Krongard'ın gerçekleştirdiği satış, Palm Beach'teki emlak piyasasının son yıllardaki yükselişini de ortaya koydu.
Resmî kayıtlara göre Krongard, Akdeniz mimarisine sahip malikâneyi 2018 yılında 10 milyon dolara satın almıştı.
Yaklaşık sekiz yıl sonra gerçekleşen satışla eski CIA yöneticisi 19 milyon dolardan fazla kâr elde etti.
Douglas Elliman verilerine göre Palm Beach'te lüks konutların medyan satış fiyatı 2018'in son çeyreğinde 5,9 milyon dolar seviyesindeyken, 2025'in son çeyreğinde 19 milyon dolara yükseldi.
Bu da yaklaşık yedi yılda yüzde 244'lük fiyat artışı anlamına geliyor.
Satış işleminin geçen hafta tamamlandığı, alıcının ise bir vakıf olduğu belirtildi.
Malikânede ayrıca revaklarla çevrili geniş bir havuz alanı, açık servis barı, üç araçlık kapalı garaj ve bağımsız bir misafir evi bulunuyor.
Evde geniş ve aydınlık bir salon, özel kütüphane, spor salonu, şömineli ebeveyn süiti ve giyinme odalarının yanı sıra asansör de yer alıyor.
Yaklaşık 1190 metrekare büyüklüğündeki malikânede yedi yatak odası bulunuyor.