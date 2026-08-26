Ev sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de: 2027 emlak vergisi bedelleri değişiyor
2027 yılında emlak vergisinin hesaplanmasında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle konuttan iş yerine, otelden fabrikaya kadar farklı yapı türleri için uygulanacak maliyet bedelleri belirlendi. Yeni rakamlar, 2027 yılı emlak vergisine esas bina vergi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak.
Ev ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren 2027 yılı emlak vergisi hesaplamalarına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yeni bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte 2027 yılında bina vergi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak maliyetler yapı türüne, sınıfına ve kullanım amacına göre farklılaşacak.
Yeni düzenlemede dikkat çeken noktalardan biri, açıklanan metrekare inşaat maliyetinin tek başına bina vergi değerini oluşturmaması.
Vergi değerinin belirlenmesinde yapının metrekare normal inşaat maliyetinin yanı sıra arsa veya arsa payının değeri de hesaba katılacak. Bu değerler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda birlikte değerlendirilerek bina vergi değeri belirlenecek.
Başka bir ifadeyle, 2027'de ödenecek emlak vergisinin hesabında binanın özelliklerinin yanı sıra arsa değerinin de etkisi bulunacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan cetvelde binalar yapım özelliklerine göre farklı kategorilere ayrıldı. Çelik karkas, betonarme karkas, yığma kâgir, yığma yarı kâgir, ahşap ve taş binalar için ayrı metrekare normal inşaat maliyetleri belirlendi. Her yapı türü de kendi içerisinde sınıflandırılarak farklı maliyet bedellerine tabi tutuldu
Böylece aynı büyüklüğe sahip iki taşınmazın yapı türü ve sınıfı farklı olduğunda vergi hesabında dikkate alınacak inşaat maliyeti de değişebilecek.
Düzenleme yalnızca konutları kapsamıyor. Kullanım amacına göre de ayrı metrekare maliyetleri belirlendi. Meskenlerin yanı sıra fabrika ve imalathaneler, oteller, sinema ve tiyatro binaları, banka ve sigorta binaları, idari binalar, yeraltı ve müstakil garajlar, yurtlar, okullar, yüzme havuzları, hamamlar, silolar, ticarethaneler ve iş yerleri gibi çok sayıda yapı için ayrı bedeller uygulanacak.
Belirlenen metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılı emlak vergisi matrahının hesaplanmasında esas alınacak. Bina vergi değeri hesaplanırken yeni inşaat maliyet bedelleri ile arsa veya arsa payı değeri birlikte değerlendirilecek. Tebliğin ekinde ise yapı türleri ve bina sınıflarına göre uygulanacak ayrıntılı maliyet cetveli yer aldı.