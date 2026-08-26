Düzenleme yalnızca konutları kapsamıyor. Kullanım amacına göre de ayrı metrekare maliyetleri belirlendi. Meskenlerin yanı sıra fabrika ve imalathaneler, oteller, sinema ve tiyatro binaları, banka ve sigorta binaları, idari binalar, yeraltı ve müstakil garajlar, yurtlar, okullar, yüzme havuzları, hamamlar, silolar, ticarethaneler ve iş yerleri gibi çok sayıda yapı için ayrı bedeller uygulanacak.