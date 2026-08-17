Hafta sonu kaçamağı için almıştı, istediği fiyatın 500 bin dolar altına sattı
Hollywood yıldızı Drew Barrymore, New York’ta hafta sonu kaçamağı için satın aldığı 18. yüzyıldan kalma malikanesine veda etti. 1748 yılında inşa edilen tarihi ev, kapsamlı yenilemenin ardından 4,5 milyon dolara yeni sahibini buldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hollywood’un ünlü isimlerinden Drew Barrymore, New York’un Westchester County bölgesinde bulunan tarihi malikanesini sattı. Barrymore, Harrison’daki Colonial tarzı evi 2024 yılında 4,4 milyon dolara satın almıştı. Malikane mart ayında 5 milyon dolar fiyatla satışa çıkarıldı. Ancak satış 4,5 milyon dolardan gerçekleşti.
51 yaşındaki Barrymore, 2024 yılında hafta sonlarını geçirmek için ünlülerin gözde tatil bölgesi Hamptons’a alternatif bir yer arıyordu.
Tarihi malikaneyle karşılaştığında evle hem ailevi hem de manevi bir bağ hissettiğini anlatan oyuncu, burayı şehir hayatından uzaklaşabileceği bir kaçış noktası olarak seçti.
Malikanenin geçmişi yaklaşık üç asır öncesine uzanıyor. 1748 yılında inşa edilen tarihi yapı, Barrymore’un satın almasından sonra kapsamlı bir yenileme sürecinden geçti.
676 metrekarelik malikanede 6 yatak odası, yenilenmiş bir mutfak ve yaklaşık 9 metre yüksekliğinde tavana sahip büyük bir salon bulunuyor.
Sekizgen biçimli bir güneş odasının da bulunduğu evde, ahşap kirişli tavanlar ve tuğla şömineler gibi yapının 18. yüzyıldan gelen mimari özellikleri korunmuş durumda.
Malikane yaklaşık 12 dönümlük geniş bir arazi üzerinde yer alıyor. Arazide ağaçlık alanlar, kır çiçekleriyle kaplı bahçeler ve geniş yeşil alanların yanı sıra yüzme havuzu bulunuyor.
Havuz evinde ise mutfak ve spa yer alıyor. Mülkte ayrıca ana yapıdan bağımsız bir misafir evi de bulunuyor. Satış kayıtlarının henüz kamuya açık resmi kayıtlara işlenmemesi nedeniyle alıcının kimliğinin belirlenemedi.