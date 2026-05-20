İnşaatı 7 yıl süren malikane satışa çıktı: İçinde 'sonsuzluk havuzu' var
ABD’nin en pahalı bölgelerinden Bel-Air’de yer alan ultra lüks malikâne 65 milyon dolara satışa çıkarıldı. Tam 7 yılda tamamlanan dev projede golf sahası manzarası, kapalı yüzme havuzu, spa alanı ve 5 araçlık özel garaj bulunuyor. Evin aylık kredi ödemesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Los Angeles’ın prestijli Bel-Air bölgesinde inşa edilen ultra lüks malikâne satışa çıktı.
Modern mimarisiyle dikkat çeken dev proje, emlak geliştiricisi sahibi tarafından tam 7 yılda tamamlandı.
Bel-Air Country Club manzarasına hakim konumdaki malikâne yaklaşık 65 milyon dolar fiyat etiketiyle piyasaya sunuldu.
Yaklaşık üç çeyrek dönümlük arazi üzerine kurulan malikânenin dış alanında sonsuzluk havuzu, ateş çukuru lounge alanı ve geniş peyzaj düzenlemesi bulunuyor.
Yedi yatak odalı dev malikânede tavandan yere uzanan cam duvarlar sayesinde iç ve dış yaşam alanları birleşiyor.
Yapıda özel sinema salonu, tam donanımlı bar, şef mutfağı ve ikinci hazırlık mutfağı yer alıyor.
Malikânenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise özel wellness alanı oldu.
Ana yatak odası süiti özel oturma alanı, şömine ve golf sahası manzaralı spa tarzı banyosuyla öne çıkıyor.
Ayrıca butik tarzı çift giyinme odası da malikânenin lüks detayları arasında yer aldı.
Evde misafir süitleri ve personel konaklama alanları da bulunuyor.
İki ayrı giriş, özel servis girişi, çift asansör sistemi ve iklim kontrollü 5 araçlık garaj da yapının öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.
Malikânenin özellikle aylık 422 bin doları aşan kredi ödemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bazı kullanıcılar yalnızca aylık ödemenin bile birçok kişinin hayat boyu kazancını geçtiğine dikkat çekti.
Uzmanlar ise Los Angeles’taki ultra lüks konut piyasasında fiyatların yüksek faiz ortamına rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor.
Yapıda kapalı yüzme havuzu, sıcak-soğuk terapi havuzları, sauna, buhar odası ve iç-dış spor salonu bulunuyor.
ABD’de yayımlanan emlak verilerine göre ev için yüzde 20 peşinatla çekilecek kredinin aylık ödemesi yaklaşık 422 bin dolar seviyesine ulaşıyor.