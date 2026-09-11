İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi: 10 soruda başvuru şartları, kira bedeli ve ilçeler
İstanbul’da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Toplam 15 bin konutun kiralanacağı projede ilk etapta 1071 konut tahsis edilecek. Kiralar aylık 10 bin TL’den başlayacak, başvurular e-Devlet üzerinden 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da uygulanacak Sosyal Konut Tahsisi Projesi'ne ilişkin merak edilen ayrıntıları açıkladı.
Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistem, ev sahibi olmayan vatandaşların piyasa rayicinin altında fiyatlarla konut kiralayabilmesini amaçlıyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun yanı sıra toplam 15 bin sosyal konut kiraya verilecek.
Peki kiralık sosyal konut projesine kimler başvurabilecek? Gelir sınırı ne kadar? Kiralar nasıl artırılacak? Konutlar hangi ilçelerde olacak ve kiracılar evlerde ne kadar süreyle kalabilecek?
1- Kiralık sosyal konut projesinde kaç konut olacak?
Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında İstanbul’da toplam 15 bin konut kiralanacak. İlk etapta ise 1071 konutun Ekim 2026’da teslim edilmesi planlanıyor.
2- Kiralık sosyal konutlar hangi ilçelerde olacak?
İlk etapta kiralanacak 1071 konut İstanbul’un farklı ilçelerinde dört grupta tahsis edilecek.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut.
3- Kiralık sosyal konutların aylık kirası ne kadar?
Projede konutlar bölge rayicinin altında fiyatlarla kiralanacak. Aylık kira tutarları 10 bin TL’den başlayacak.
4- Kiralık sosyal konut projesine kimler başvurabilecek?
Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını tamamlamış ve evli olması gerekiyor.
Başvuru sahibinin ayrıca en az 1 yıldır kesintisiz olarak İstanbul’da ikamet etmesi, Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması şartı aranacak.
5- Kiralık sosyal konutta gelir sınırı ne kadar?
Başvuru yapacakların aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.
Projeye yalnızca İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. Ancak başvuru sahipleri yaşadıkları ilçeyle sınırlı olmayacak; açıklanan ilçeler arasından istedikleri ilçe için başvurabilecek.
6- Daha önce evi olanlar başvurabilecek mi?
Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Bunun yanı sıra son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğinde bir taşınmaz satın alan veya satanlar da başvuru yapamayacak.
Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanların da kiralık sosyal konut projesine başvuru hakkı olmayacak.
7- Hangi aileye hangi büyüklükte konut verilecek?
Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı konut tipi bulunacak.
8- Kiralık sosyal konutlarda kira artışı nasıl yapılacak?
Konut teslimi için idarenin bildirdiği tarihten itibaren 12 ay boyunca kira artışı yapılmayacak.
Bu sürenin sona ermesinin ardından gelen ilk ocak ayında kira bedeli TÜFE oranında artırılacak. Tahsis bedelinin ödenmesine ise konut teslimini takip eden ayın 20’sinde başlanacak.
9- Sosyal konutlar kaç yıllığına kiralanacak?
Konutların tahsis süresi 3 yıl olacak. Üç yıllık sürenin sonunda tahsis süresi uzatılmayacak.
Kiralık konut tahsis edilen kişinin bu süre içerisinde konut satın alması durumunda ise kendisine tahsis edilen sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.
10- Kiralık sosyal konut başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?
Başvurular 14 Eylül 2026 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.
Vatandaşlar başvurularının durumunu e-Devlet'teki TOKİ hizmetleri arasında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden takip edebilecek.