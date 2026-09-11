İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi: 10 soruda başvuru şartları, kira bedeli ve ilçeler

Başvuru sahibinin ayrıca en az 1 yıldır kesintisiz olarak İstanbul’da ikamet etmesi, Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması şartı aranacak.