İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Ataşehir'de tanıtıldı.
Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler basın mensuplarınca görüntülendi.
Örnek daireler, TOKİ tarafından Ataşehir Necip Fazıl Bulvarı'ndaki belirlenen alana 1+1 ile 3+1 şeklinde inşa edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de duyurduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 10 Eylül'de detaylarını açıkladığı kentteki Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin başvuruları sona erdi.
Başvurular 25 Eylül'de sona ererken, bunun için vatandaşlardan herhangi bir bedel alınmadı.
Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının "Konut/İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden yapıldı.
Hak sahipleri kurayla belirlenecek
Proje kapsamında evler 3 yıllığına kiralanacak. Bu sürenin ardından yeni hak sahipleri yeniden kurayla belirlenecek.
Evli, 18 yaşını tamamlamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek.
Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da şartlar arasında bulunuyor.
Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.
Proje kapsamındaki, 1+1 konut için 10 bin lira, 2+1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi.
3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.
Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut ekim ayında teslim edilecek.
Vatandaşlar, projeyle ilgili tüm detaylara "toki.gov.tr" ile projeye özel hizmet veren "talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/" internet adresinden ulaşabiliyor.