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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Ataşehir'de tanıtıldı.

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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 1

Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler basın mensuplarınca görüntülendi.

Örnek daireler, TOKİ tarafından Ataşehir Necip Fazıl Bulvarı'ndaki belirlenen alana 1+1 ile 3+1 şeklinde inşa edildi.

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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de duyurduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 10 Eylül'de detaylarını açıkladığı kentteki Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin başvuruları sona erdi.

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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 3

Başvurular 25 Eylül'de sona ererken, bunun için vatandaşlardan herhangi bir bedel alınmadı.

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının "Konut/İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden yapıldı.

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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 4

Hak sahipleri kurayla belirlenecek

Proje kapsamında evler 3 yıllığına kiralanacak. Bu sürenin ardından yeni hak sahipleri yeniden kurayla belirlenecek.

Evli, 18 yaşını tamamlamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek.

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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 5

Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da şartlar arasında bulunuyor.

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 6

Proje kapsamındaki, 1+1 konut için 10 bin lira, 2+1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi.

3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.

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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 7

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut ekim ayında teslim edilecek.

Vatandaşlar, projeyle ilgili tüm detaylara "toki.gov.tr" ile projeye özel hizmet veren "talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/" internet adresinden ulaşabiliyor.

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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 8
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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 9
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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 10
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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 11
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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 12
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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 13
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İstanbul'da uygun konut dönemi: TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarının örnek daireleri tanıtıldı - Resim: 14
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