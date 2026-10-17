Konut yatırımında ezber bozan liste: En çok kazandıran iller sıralandı
Konut fiyatları enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam ederken, yatırımcıların dikkatini çekecek veriler açıklandı. Türkiye genelinde konutların ortalama geri dönüş süresi 12 yıl olarak hesaplanırken, kira getirisiyle öne çıkan şehirler şaşırttı. İşte kira getirisinin en yüksek olduğu şehirler...
Yılın son çeyreğine girilirken konut piyasasına ilişkin güncel veriler açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artışla 239,4 seviyesine ulaştı. Konut fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 22,3 olarak kaydedilirken, aynı dönemde enflasyonun yüzde 29,7 olması nedeniyle reel bazda yüzde 5,7'lik düşüş yaşandı. Böylece konut fiyatlarının enflasyona göre değer kaybı sürdü.
Eylül ayında konut fiyatlarındaki yüzde 1,2'lik artış, yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık tüketici enflasyonunun altında kaldı. Bu veriler, konut fiyatlarının aylık bazda reel olarak yaklaşık yüzde 0,6 gerilediğini ortaya koydu. Yıllık reel kayıpta sınırlı bir iyileşme görülmesine rağmen konut piyasasında henüz belirgin bir toparlanma yaşanmadı.
İstanbul konut fiyatlarındaki artışta ilk sırada
Türkiye'nin üç büyük ili karşılaştırıldığında, konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir İstanbul oldu. İstanbul'da yıllık fiyat artışı yüzde 26,8 olarak hesaplanırken, bu oran Ankara'da yüzde 22, İzmir'de ise yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.
Aylık fiyat değişimlerinde de İstanbul yüzde 1,9'luk yükselişle öne çıktı. İzmir'de konut fiyatları yüzde 0,8 artarken, Ankara'daki yükseliş yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı.
Konut satışları gerilerken ilk el konutlara talep arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, eylül ayında konut satışlarında yıllık bazda düşüş yaşandığını gösterdi. Türkiye genelinde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 azalarak 142 bin 400'e geriledi.
Buna karşın ilk el konut satışları yüzde 3,9 artışla 51 bin 500'e ulaştı. Yeni konutların toplam satışlar içerisindeki payı ise geçen yılın eylül ayındaki yüzde 31,6 seviyesinden yüzde 36,2'ye yükseldi. Böylece ilk el konutlar, toplam satışlardaki gerilemeye rağmen artış gösterdi.
Konut kredisi faizleri yüksek seviyesini koruyor
Konut piyasasında finansmana erişim maliyetleri talebi sınırlamayı sürdürüyor. Eylül ayında konut kredisi faizleri hafif bir gerilemeyle yüzde 41,91 seviyesine inse de yüksek seyrini korudu.
Aynı dönemde ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 23 bin 400'e yükseldi. Ancak kredili satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 16,4'te kaldı. Bu durum, konut alımlarında kredi kullanımının sınırlı düzeyde devam ettiğine işaret etti.
Konut yatırımında geri dönüş süresi 12 yıl
Konut piyasasında yatırım getirilerine ilişkin veriler de dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye genelinde daire niteliğindeki konutların ortalama satış fiyatı 4 milyon 983 bin 480 TL olarak hesaplandı.
Konut yatırımlarında ortalama amortisman süresi 12 yıl olurken, yıllık ortalama brüt getiri oranı yüzde 8,04 seviyesinde gerçekleşti.
Konut yatırımında en yüksek getiriyi sağlayan iller
Bazı şehirlerde konutların yıllık brüt kira getirisi Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. En yüksek getiri oranına sahip iller arasında Hakkari, Şanlıurfa ve Muş öne çıktı.
İllere göre ortalama konut fiyatları ve yıllık brüt getiri oranları şöyle sıralandı:
Hakkari: Ortalama konut fiyatı 2 milyon 461 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 10,41.
Şanlıurfa: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 704 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 9,98.
Muş: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 877 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 9,96.
Kırıkkale: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 277 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 9,96.
Ağrı: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 191 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 9,57.
Kilis: Ortalama konut fiyatı 1 milyon 901 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 9,37.
Ankara: Ortalama konut fiyatı 4 milyon 950 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 8,99.
Kars: Ortalama konut fiyatı 2 milyon 586 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 8,88.
Bitlis: Ortalama konut fiyatı 2 milyon 881 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 8,62.
Bilecik: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 497 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 8,53.