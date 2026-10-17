Konut yatırımında ezber bozan liste: En çok kazandıran iller sıralandı

Eylül ayında konut fiyatlarındaki yüzde 1,2'lik artış, yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık tüketici enflasyonunun altında kaldı. Bu veriler, konut fiyatlarının aylık bazda reel olarak yaklaşık yüzde 0,6 gerilediğini ortaya koydu. Yıllık reel kayıpta sınırlı bir iyileşme görülmesine rağmen konut piyasasında henüz belirgin bir toparlanma yaşanmadı.