Medya devini yöneten aile için inşa edilen malikane satışa çıktı
ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan ve Avrupa tarzında tasarlanan Hillandale Estate, yeniden satışa çıktı. 90 yıldır The New York Times’i yöneten Sulzberger Ailesi için 126 yıl önce inşa edilen malikane için 75 milyon dolar isteniyor.
ABD’nin en prestijli emlakları arasında gösterilen Hillandale Estate, yıllar sonra yeniden satışa sunuldu.
Connecticut’ın Stamford kentinde bulunan ve 268 dönümlük dev bir araziye yayılan malikâne, tarihi mimarisi, Avrupa esintili tasarımı ve eşsiz yaşam alanlarıyla lüks konut piyasasında yeniden gündeme geldi.
Hillandale Estate’in ana binası, 1900 yılında The New York Times gazetesinin yayıncısı olarak bilinen Sulzberger Ailesi için inşa edildi.
Taş mimariye sahip malikâne, eğimli çatıları, sarmaşıklarla kaplı duvarları ve işlemeli demir kapılarıyla klasik Avrupa tarzını yansıtıyor.
İç mekânda ise mermer, oniks, vitray camlar ve özel ahşap işçiliği gibi lüks detaylar öne çıkıyor.
Gayrimenkul danışmanlarına göre malikâne titizlikle restore edilerek modern yaşam standartlarına uygun hale getirildi.
Yaklaşık 1400 metrekare büyüklüğündeki ana konut, iki kanattan oluşuyor ve toplam 8 yatak odasına sahip.
Malikânede ayrıca 11 şömine, resmi davet salonları, kış bahçesi, geniş yaşam alanları bulunuyor.
Ancak mülkün en dikkat çekici özelliği, tamamen olimpik ölçülerde kapalı yüzme havuzuna ayrılmış özel bir kanat.
Bu alanda boyalı tavanlar, kemerli Fransız kapılar ve mozaik duvar süslemeleri yer alıyor.
Hillandale Estate, ana konutun yanı sıra dört ayrı misafir evi, çatı katı dairesi bulunan bağımsız bir garaj, iki ahır ve ayrı bir havuz evi içeriyor.
Arazide ayrıca tenis kortu, özel göl, küçük plaj, yürüyüş parkurları, özel tasarlanmış labirent bahçe yer alıyor.
Bu özellikler, mülkü sadece bir konut değil, aynı zamanda özel bir yaşam kompleksi haline getiriyor.
Hillandale Estate ilk olarak 2007 yılında 95 milyon dolara satışa çıkarıldı.
Mülkün sahibi Liberty Travel’ın kurucusu Gilbert Haroche’un ölümünün ardından fiyat 2015 yılında 75 milyon dolara düşürüldü.
2020 yılında ise Haroche’un eşi Charlene Haroche, mülkü 49,5 milyon dolara satışa çıkardı ancak kısa süre sonra piyasadan çekti.
Bugün ise malikâne yeniden 75 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Hillandale Estate, New York ile Connecticut sınırında yer alıyor ve Manhattan’a yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunuyor.
Bu konum, hem şehir hayatına yakın olmak isteyen hem de doğayla iç içe bir yaşam arayan zengin alıcılar için büyük avantaj sağlıyor.
Uzmanlara göre bu tür benzersiz mülkler, lüks gayrimenkul piyasasında her zaman yüksek talep görmeye devam ediyor.