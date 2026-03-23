Müşteri bulamayınca 2 milyon 250 bin dolar indirim yaptılar
Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, Hudson Nehri kıyısındaki lüks malikânelerini satabilmek için fiyatı 2 milyon 250 bin dolar düşürdü. İki yıldır alıcı bulamayan ev yeniden listelendi.
Hollywood’un ünlü çifti Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, New York’ta bulunan tarihi malikânelerinin satış fiyatında dikkat çekici bir indirime gitti.
İlk olarak 2024 yılında 12 milyon dolardan satışa çıkarılan mülk, uzun süre alıcı bulamayınca kademeli olarak düşürüldü ve son olarak 9.75 milyon dolardan yeniden piyasaya sunuldu.
Çift, Hudson Vadisi’ndeki bu geniş mülkü 2019 yılında yaklaşık 4.5 milyon dolara satın aldı ve kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Ancak 2024’te satışa çıkarılan malikâne, beklenen ilgiyi görmedi.
2025’te kısa süreliğine ilandan kaldırılan ev, ardından 10 milyon dolarla yeniden listelendi ancak yine alıcı bulamadı. Son olarak 19 Mart’ta üçüncü kez satışa çıkarılan mülk için fiyat 9.75 milyon dolara kadar indirildi.
1929 yılında inşa edilen ve “Longmeadow” adıyla bilinen malikâne, Hudson Nehri manzarasına sahip 12 dönümlük geniş bir arazi üzerinde yer alıyor.
Toplamda 8 yatak odası ve 11 banyosu bulunan yapı, 11 bin 600 metrekareyi aşan yaşam alanıyla dikkat çekiyor. Dört katlı bu görkemli ev, klasik mimariyi modern konforla birleştiriyor.
Malikâne, yüksek tavanlı odaları, geniş galerileri ve zarif tasarımıyla öne çıkıyor. İç mekânda ahşap ve taş zeminler, şömineler, mermer tezgâhlı mutfak ve özel şarap alanı gibi detaylar bulunuyor.
Ayrıca iki katlı kütüphane, spor salonu, kapalı yüzme havuzu ve eğlence alanları da evin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.
Malikânenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Hudson Nehri’ne bakan 100 metrelik terası ve 130 metrelik nehir cephesi.
Manhattan’a sadece 25 mil uzaklıkta bulunan mülk, hem şehir hayatına yakınlığı hem de sunduğu mahremiyetle öne çıkıyor.
Irvington bölgesindeki konumu, butik mağazalar ve restoranlara erişim avantajı da sağlıyor.
Zeta-Jones, daha önce yaptığı açıklamada bu evi ailece mutlu anılar biriktirmek için aldıklarını ancak çocuklarının büyüyüp evden ayrılmasıyla bu kadar büyük bir mülke ihtiyaç duymadıklarını ifade etti.
Çiftin New York, Kanada ve İspanya’da başka mülkleri de bulunuyor ve gelecekte daha çok Bermuda ve Avrupa’da vakit geçirmeyi planlıyor.