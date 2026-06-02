Ödüllü senaristler tarihi evlerini 6.5 milyon dolara satıyor
Dünyaca ünlü mafya dizisi The Sopranos'un senaristleri Robin Green ve Mitchell Burgess, New York’taki 146 yıllık malikânelerini satışa çıkardı. 6 yıl önce 2.8 milyon dolara aldıkları görkemli mülk için 6.5 milyon dolar istiyorlar.
The Sopranos dizisiyle tanınan ikili, aynı zamanda uzun yıllar yayınlanan polisiye dizi Blue Bloods'ın da yaratıcıları arasında yer alıyor. Çift, tarihi evi 2020 yılında yaklaşık 2,8 milyon dolara satın almıştı.
Satışa çıkarılan yapı, 1880’lerde inşa edilen Viktorya tarzı bir sahil evi olarak dikkat çekiyor. New York’un gözde bölgelerinden Shelter Island’da yer alan malikâne, tarihi dokusunu koruyan mimarisi ve geniş yaşam alanlarıyla öne çıkıyor.
Evin bulunduğu Shelter Island, Long Island’ın kuzey ve güney kıyıları arasında yer alıyor. Bölge, sakin yaşam tarzı ve sahil manzaraları nedeniyle New York’un en prestijli yazlık bölgeleri arasında gösteriliyor.
Malikânenin geçmişinde dikkat çeken isimlerden biri de sanat eleştirmeni ve tarihçi Robert Hughes oldu. Hughes’in 1988 yılında satın aldığı ev, aynı dönemde mimar Lee Skolnick tarafından kapsamlı şekilde yenilendi. Bu nedenle yapı yalnızca lüks bir konut değil, aynı zamanda kültürel geçmişi bulunan tarihi bir mülk olarak değerlendiriliyor.
New York şehir merkezinin yoğun temposundan uzak bir noktada bulunan ev, denize yakın konumu ve geniş arazisiyle dikkat çekiyor.
Shelter Island’daki mülkün, adayı ana karaya bağlayan South Ferry iskelesine yalnızca birkaç dakika uzaklıkta olduğu belirtiliyor.
Bu özellik, hem ulaşım kolaylığı hem de özel yaşam arayan alıcılar açısından önemli avantaj olarak görülüyor.
Robin Green ve Mitchell Burgess’in satışa çıkardığı tarihi sahil evi için belirlenen 6.5 milyon dolarlık fiyat, New York’un üst segment emlak piyasasında dikkat çeken ilanlardan biri oldu.