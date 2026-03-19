Oscarlı oyuncunun ölene kadar yaşadığı 7 odalı 6 banyolu ev satışa çıktı
Oscar ödüllü oyuncu Lee Marvin’in ölümüne kadar yaşadığı ABD'deki kerpiç ev satışa çıktı. Tarihi dokusu korunarak yenilenen malikâne, Hollywood’un altın çağından izler taşıyor.
Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Lee Marvin’ın yıllarca yaşadığı Arizona’daki efsanevi evi yeniden gündemde. Tucson’da yer alan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken malikâne, 5.75 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Hem mimarisi hem de geçmişiyle öne çıkan bu özel mülk, lüks yaşam ve sinema tarihini bir araya getiriyor.
Oscar ödüllü Hollywood oyuncusu Lee Marvin’a ait olan bu özel mülk, Arizona’nın Tucson kentinde alıcılarını bekliyor. Ünlü aktörün uzun yıllar yaşadığı ev, şimdi yeni sahiplerini arıyor.
1936 yılında İsviçre asıllı Amerikalı mimar Josias Joesler tarafından tasarlanan adobe tarzındaki ev, şehrin en prestijli bölgelerinden biri olan Catalina Foothills Estates’te bulunuyor. Lee Marvin ve eşi Pamela, bu evi 1975 yılında satın aldı. Ünlü oyuncu, 1987 yılında hayatını kaybedene kadar burada yaşamını sürdürdü.
Marvin, özellikle “Cat Ballou”, “The Dirty Dozen” ve “The Man Who Shot Liberty Valance” gibi filmlerle hafızalara kazınmıştı. Aynı zamanda II. Dünya Savaşı’nda görev yapmış bir deniz piyadesiydi.
Oyuncunun vefatından sonra ev bir süre bakımsız kaldı. 2021 yılında 1.825 milyon dolara satılan mülk, mevcut sahipleri tarafından kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı.
Yeni sahipler, evin tarihi dokusunu korumayı öncelik haline getirdi. Yapılan çalışmalar, orijinal mimari detayların korunması ve modern yaşam unsurlarının dikkatli şekilde eklenmesi üzerine kuruldu.
Lee Marvin döneminde ev, Hollywood yıldızlarının buluşma noktalarından biriydi. Ünlü aktör Paul Newman da sık sık bu eve gelen isimler arasındaydı.
7 yatak odası ve 6 banyoya sahip evde hâlâ Marvin’ın izlerini taşıyan birçok detay bulunuyor. Bunlardan biri, giriş kapısının üzerindeki vitray pencere. Bu pencere, oyuncunun aldığı Purple Heart madalyasına ithafen tasarlanmış.
Ayrıca evdeki demir işçiliğinin büyük kısmı da Marvin’ın kendi tasarımlarını yansıtıyor. Bu detaylar, mülke kişisel bir karakter kazandırıyor.
Yaklaşık 7 bin 200 metrekarelik yaşam alanına sahip olan evde, seramik zeminler, şömineler ve ahşap kirişli tavanlar dikkat çekiyor.
Büyük pencereler sayesinde çevredeki dağ manzarası evin her noktasından izlenebiliyor.
Mülkte iki ayrı misafir evi de yer alıyor. Bu alanlar, konuklar için bağımsız yaşam alanları sağlıyor.
Dış alanda ise yüzme havuzu ve geniş bir avlu bulunuyor. Avludaki büyük çeşmenin ise özel olarak Meksika’dan getirildiği belirtiliyor.
Ayrıca modern mutfak ve banyolar, günümüz konforunu sunuyor.
Evin yıllık vergisi ise 12 bin dolar.
Evde bulaşık makinesi, çöp öğütücü, buzdolabı, ocak, mikrodalga fırın da bulunuyor.
Üç araçlık garaj ve geniş yaşam alanları, mülkü hem konforlu hem de prestijli hale getiriyor.