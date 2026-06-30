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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan ve yıllardır "perili ev" iddialarıyla gündeme gelen 156 yıllık tarihi sekizgen malikâne yeniden satışa çıkarıldı. Yaklaşık 295 bin dolarlık fiyat etiketiyle alıcı bekleyen yapı, paranormal geçmişi kadar tarihi dokusu ve ticari potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Giray Topçular
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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 1

ABD'nin Virginia eyaletindeki Wytheville kentinde bulunan ve "Octagon Mansion" adıyla bilinen tarihi malikâne yeniden satışa çıktı. 1870 yılında inşa edilen sekizgen yapı, yıllardır hakkında ortaya atılan "perili ev" iddiaları ve paranormal araştırmalarla adından söz ettiriyor. Buna rağmen ev için istenen fiyat sadece 295 bin dolar olarak açıklandı.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 2

Malikâne son yıllarda çok sayıda paranormal araştırmaya konu olurken, yapılan incelemelerin önemli bölümü yapının resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. 2019 yılında küratör John Cushman tarafından satın alınan tarihi yapı, aynı yıl "Octagon Mansion History Museum" adıyla müzeye dönüştürüldü.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 3

Müzede ziyaretçilere yönelik düzenlenen en dikkat çekici etkinliklerden biri ise "hayaletli akşam yemeği" organizasyonlarıydı. Ancak müze, Mart 2025'te faaliyetlerini tamamen durdurdu. 

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 4

Şimdi ise tarihi malikâne, hem sıra dışı geçmişini hem de kültürel mirasını devralacak yeni sahibini bekliyor.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 5

Sekizgen planlı evler, 1850'li ve 1860'lı yıllarda daha düşük maliyetle daha geniş yaşam alanı sunduğu düşüncesiyle popüler hale gelmişti.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 6

 Ancak bu mimari akım kısa sürede gözden düştü ve bu tip yapıların büyük bölümü zamanla yıkıldı.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 7

Octagon Mansion ise günümüze ulaşabilen en iyi korunmuş örneklerden biri olarak gösteriliyor.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 8

Yaklaşık 5 bin metrekare kullanım alanına sahip altı yatak odalı malikânede son yıllarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapıldı.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 9

Yapıya ticari mutfak, yenilenmiş banyolar ve modern elektrik altyapısı eklenirken; orijinal ahşap zeminler, özel marangoz işçiliği, büyük pencereler ve tarihi şömineler korunarak yapının karakteri muhafaza edildi.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 10

B-2 ticari imar alanında bulunan malikâne yalnızca konut olarak değil; butik otel, etkinlik merkezi, kısa dönem kiralama tesisi veya karma kullanım amaçlı ticari bir yatırım olarak da değerlendirilebiliyor.

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Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz - Resim: 11

Çok sayıda girişe sahip olması da yapının farklı kullanım senaryolarına uygun olmasını sağlıyor.

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