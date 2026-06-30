Perili köşk satışa çıktı! İstanbul'da bir daire fiyatından daha ucuz

ABD'nin Virginia eyaletindeki Wytheville kentinde bulunan ve "Octagon Mansion" adıyla bilinen tarihi malikâne yeniden satışa çıktı. 1870 yılında inşa edilen sekizgen yapı, yıllardır hakkında ortaya atılan "perili ev" iddiaları ve paranormal araştırmalarla adından söz ettiriyor. Buna rağmen ev için istenen fiyat sadece 295 bin dolar olarak açıklandı.