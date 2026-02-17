Rektörün 8 bin metrekarelik "şatosu" satışa çıktı
ABD'de Westminster Üniversitesi’ne ait, Fransız şatolarından esinlenerek inşa edilen tarihi rektörlük konutu satışa çıkarıldı. 1926 yapımı malikane; kuleleri, vitrayları ve özel mimarisiyle dikkat çekiyor.
ABD’nin Utah eyaletindeki Westminster Üniversitesi, yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip şato tarzı rektörlük konutunu 4,7 milyon dolar fiyatla satışa sundu. Uzun yıllar rektörün resmi konutu olarak kullanılan tarihi yapı, mimari özellikleri ve kültürel değeri nedeniyle gayrimenkul piyasasında büyük ilgi görüyor.
Salt Lake City’de bulunan ve Fransız şatolarından esinlenerek inşa edilen malikane, 2018 yılında üniversitenin mezunlarının çoğunlukta olduğu bir aile tarafından Westminster Üniversitesi’ne bağışlandı. Bağışın ardından yapı, üniversite yönetimi tarafından rektörlük konutu ve çeşitli kurumsal etkinlikler için kullanılmaya başlandı.
Malikane, üniversitenin 19'uncu rektörü Bethami Dobkin’in görev süresinin bu akademik yıl sonunda sona erecek olması nedeniyle satış listesine alındı.
1926 yılında inşa edilen yaklaşık 8 bin metrekare büyüklüğündeki malikane, klasik Avrupa mimarisini yansıtan detaylara sahip.
Yapının öne çıkan özellikleri arasında; kule, katedral tavanlı geniş salon, taş şömine, ahşap kaplamalı çift katlı kütüphane, asma kata çıkan spiral merdiven yer alıyor.
Mülkte ayrıca açık hava terasları, yüzme havuzu, özel gölet, taş köprüler, küçük bir ada dış mekan detayları yer alıyor.
Malikanede üç yatak odası ve altı banyo bulunuyor. Ana yatak odası, balkon, oturma alanı, giyinme odası ve özel banyo gibi lüks özelliklere sahip.