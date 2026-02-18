Rolling Stones efsanesinin malikanesi satışta: İstenen fiyat dudak uçuklattı
Rolling Stones’un unutulmaz davulcusu Charlie Watts’ın yaklaşık 40 yıl boyunca ailesiyle yaşadığı İngiltere’deki görkemli malikâne satışa çıkarıldı. Devon’daki 55 dönümlük dev arazi üzerindeki mülk için 2,75 milyon sterlin talep ediliyor.
Rock müzik tarihinin en saygın isimlerinden biri olan Charlie Watts, bu evi 1983 yılında satın aldı. Ünlü müzisyen, burayı sadece bir konut değil, aynı zamanda ailesiyle huzur bulduğu özel bir yaşam alanı olarak kullandı.
Halsdon House olarak bilinen malikâne, Watts’ın 2021 yılında 80 yaşında hayatını kaybetmesine kadar ailesinin ana evi olarak kaldı. Bu süre boyunca mülk, müzik dünyasının en önemli figürlerinden birinin günlük yaşamına tanıklık etti.
Watts’ın eşi Shirley Watts da bu evde uzun yıllar yaşadı. Shirley Watts, eşinin ölümünden bir yıl sonra, 2022’de 84 yaşında hayatını kaybetti.
Ailenin kızı Seraphina Watts, malikânenin aileleri için taşıdığı anlamın çok büyük olduğunu belirtti. Bu evin sadece bir mülk değil, aynı zamanda aile anılarıyla dolu bir sığınak olduğunu ifade etti.
Seraphina Watts, eve taşındığında henüz 15 yaşında olduğunu söyledi. Bu nedenle malikâne, onun gençlik yıllarının en önemli parçası haline geldi.
Ailenin doğayla iç içe yaşamayı özellikle tercih ettiğini vurguladı. Malikânenin sunduğu doğal ortam, onların yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçasıydı.
Seraphina, ailesinin köpekleri çok sevdiğini ve evin her zaman köpeklerle dolu olduğunu anlattı. Bu durum, evin sıcak ve samimi atmosferini güçlendiren unsurlardan biri oldu.
Kış aylarında evin merkezinde yer alan Aga sobasının etrafında köpeklerin toplandığını söyledi. Bu sahneler, evin aile yaşamının kalbi olduğunu gösteriyordu.
Yaz aylarında ise bahçede geçirilen uzun çay saatleri aile yaşamının önemli bir parçasıydı. Malikânenin geniş bahçeleri, sosyal ve huzurlu anlara ev sahipliği yaptı.
Mülk, yaklaşık 55 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulmuş durumda. Bu büyüklük, malikâneyi sıradan bir kır evinden çok daha özel bir yaşam alanına dönüştürüyor.
Arazinin merkezinde dokuz yatak odalı büyük bir malikâne yer alıyor. Bu yapı, hem büyüklüğü hem de mimari özellikleriyle dikkat çekiyor.
Malikânenin siyah boyalı ön kapısı, dikkat çeken sembolik bir detay olarak öne çıkıyor. Bu özellik, Rolling Stones’un ünlü “Paint It, Black” şarkısını hatırlatıyor.
Ev yaklaşık 8 bin 500 metrekarelik geniş bir yaşam alanına sahip. Bu büyüklük, malikâneyi son derece ferah ve konforlu hale getiriyor.
Yapı, mimari ihtişam ile sıcak bir ev atmosferini bir araya getiriyor. Bu kombinasyon, evi hem etkileyici hem de yaşanabilir kılıyor.
Ev üç katlı olarak tasarlanmış durumda. Her kat, farklı yaşam alanları ve işlevler sunuyor.
Malikânede klasik dönem mimarisine ait detaylar bulunuyor. Bu özellikler, yapıya tarihi bir karakter kazandırıyor.
Büyük pencereler ve yüksek tavanlar, evin ferah bir his vermesini sağlıyor. Bu mimari unsurlar, doğal ışığın iç mekâna bolca girmesine imkân tanıyor.
Dekoratif alçı süslemeler ve zarif şömineler de evin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Bu detaylar, malikânenin estetik değerini artırıyor.
Seraphina Watts, annesinin evin dekorasyonunda aktif rol aldığını belirtti. Shirley Watts, sanatsal bakış açısını evin her köşesine yansıttı.
Annesinin sık sık mobilyaları yeniden düzenlediğini ve odaların görünümünü değiştirdiğini anlattı. Bu değişiklikler, eve sürekli yenilenen bir karakter kazandırdı.
Charlie Watts’ın ise bu tür değişikliklerden çok hoşlanmadığı ifade edildi. Özellikle dışarıdan dekoratörlerin eve gelmesini tercih etmediği belirtildi.
Evin kalbi olarak tanımlanan mutfak doğrudan bahçeye açılıyor. Bu özellik, iç ve dış yaşam alanları arasında güçlü bir bağlantı kuruyor.
Malikânede ayrıca kütüphane, yemek odası, oturma odaları ve kahvaltı alanı bulunuyor. Bu alanlar, hem günlük yaşam hem de misafir ağırlamak için kullanıldı.
Ev, geniş arazisi ve doğal çevresi sayesinde yürüyüş ve binicilik için ideal bir ortam sunuyor. Bu özellikleriyle malikâne, hem müzik tarihinin bir parçası hem de eşsiz bir yaşam alanı olarak yeni sahibini bekliyor.