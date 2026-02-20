Sadece havuzuna 2 milyon dolar harcadı! Efsane sporcu malikanesini satıyor
Amerikan Profesyonel Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Matt Holliday, özel beyzbol sahası ve 2 milyon dolarlık dev havuzuyla dikkat çeken Oklahoma’daki lüks malikânesini satışa çıkardı. Yapı, 12 milyon dolarlık fiyatıyla eyaletin en pahalı müstakil evi oldu.
St. Louis Cardinals’ın efsane oyuncularından Matt Holliday, Oklahoma’daki ultra lüks malikânesini satışa sundu. İçinde profesyonel beyzbol sahası, spor kompleksleri ve milyon dolarlık havuzu bulunan 136 dönümlük dev arazi üzerindeki mülk, 12 milyon dolarlık fiyatıyla Oklahoma eyaletinde satışta olan en pahalı müstakil konut olarak öne çıkıyor.
Stillwater’da, Oklahoma City’nin yaklaşık bir saat kuzeyinde yer alan kapalı site içerisindeki malikâne, toplam 136 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu. Matt Holliday, bu arsayı 2018 yılında 3 milyon dolara satın aldı. Kendisi ve eşi Leslee Holliday, bugünkü evi 2022 yılında inşa etti.
Holliday, bu evin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, burada öğrenciler ve profesyonel sporcularla geçirdiği anıların en değerli deneyimlerinden biri olduğunu ifade etti.
Evin en çarpıcı özelliği, mülkün içinde yer alan profesyonel standartlardaki beyzbol sahası. Sahada profesyonel aydınlatma sistemi, tribünler, özel çim kaplama ve home plate arkasında büyük bir ateş çukuru bulunuyor.
Ayrıca sporcuların antrenman yapabilmesi için özel batting cage alanları da yer alıyor. Emlak danışmanı Wyatt Poindexter, 31 yıllık kariyerinde ilk kez böyle bir özellikte ev gördüğünü belirtti.
Ana konut, yaklaşık 7 bin 500 metrekare büyüklüğünde ve tek katlı olarak tasarlandı. Ev, Texas Hill Country mimarisinden ilham alınarak metal çatı ve taş dış cephe ile inşa edildi.
İç mekânda geniş cam pencereler, açık planlı salon, mutfak ve yemek alanı, yardımcı mutfak, iki ayrı ofis ve beş yatak odası bulunuyor. Ana yatak odasında ise çift giyinme odası yer alıyor.
Bunun yanı sıra mülkte şunlar da bulunuyor: Golf putting alanı, spor salonu, kapalı pickleball sahası, kapalı basketbol sahası, SPA küveti, açık hava mutfağı, gölet ve koşu parkurları, misafir evi ve atölye alanı...
Malikânede sadece beyzbol sahası değil, çok sayıda lüks spor ve eğlence alanı da bulunuyor. Özellikle iki katlı ve şelaleli tasarıma sahip dev havuz, yaklaşık 2 milyon dolar değerinde.