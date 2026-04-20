Savaşta sığınak olarak kullanılmıştı, 5. kez satışa çıktı
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yer alan II. Dünya Savaşı dönemine ait beton sığınak, bir kez daha satışa çıkarıldı. Son iki yılda beşinci kez piyasaya giren yapı, bu kez 3,9 milyon dolarlık fiyatıyla alıcı arıyor. Daha önce 5,35 milyon dolardan listelenen mülkün ciddi bir değer kaybı yaşaması dikkat çekti.
1942 yılında inşa edilen yapı, Charleston Limanı’nı korumak için kullanılan beton bir top bataryası olarak tasarlandı. 15 metreye yakın kalınlıktaki duvarlarıyla dayanıklılığı ön planda tutuldu.
Sığınak, ABD’nin en çok aranan suçlularından Elmer “Trigger” Burke’ün saklandığı yer olarak da biliniyor. İddiaya göre Burke, 1948’de çaldığı 1,2 milyon dolarla burada gizlendi ancak bu para hiçbir zaman bulunamadı.
Savaş sonrası işlevini yitiren sığınak, 1972 yılında konut olarak yeniden düzenlendi. Yer altına inşa edilen yapı, yüksek güvenliği ve sıra dışı mimarisiyle öne çıkıyor.
2024’te ilk kez satışa çıkan mülk, benzersiz yapısına rağmen alıcı bulmakta zorlandı. Fiyat her listelenişte düşürülerek sonunda 3,9 milyon dolara kadar geriledi.
Sığınak üzerine üç konutluk yeni bir proje planlanmıştı. Ancak izin süreçlerinin uzaması nedeniyle proje iptal edildi ve mülk yeniden satışa çıkarıldı.
Deniz seviyesinden 20 metre yüksekte bulunan yapı, kasırgalara karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. 1989’daki Hugo Kasırgası’nda bile zarar görmediği belirtiliyor.
Charleston Limanı’na bakan gözlem alanları bulunan mülk, suya sadece bir blok mesafede yer alıyor.
Dört yatak odası ve üç banyoya sahip yapı, günümüzde konforlu bir aile evi olarak kullanılıyor. İç mekân, modern ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden tasarlandı.
Uzmanlara göre alıcılar, ister mevcut yapıyı yenileyebilir ister tamamen yeni bir proje geliştirebilir. Bu esneklik mülkün cazibesini artırıyor.
Yapının içi, sinema odası, şarap mahzeni veya özel yaşam alanlarına dönüştürülebilecek geniş alanlar sunuyor.
Daha önce kısa süreli kiralama ve butik konaklama tesisi olarak da kullanılan yapı, farklı kullanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Mevcut yapının üzerine yeni projeler geliştirme imkânı bulunuyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Havalimanına 35 dakika uzaklıkta bulunan yapı, hem ulaşım hem de yaşam açısından avantaj sağlıyor.
Bölge halkı ve yatırımcılar, sığınağı ikinci konut ya da özel mülk olarak değerlendirmek istiyor.
Fiyat indirimi sonrası ilginin arttığı belirtilirken, mülkün kısa sürede satılması bekleniyor.