TikTok fenomenlerinin 5.4 milyon dolarlık evi yeniden satışta
TikTok’un en ünlü ailelerinden biri olan LaBrant çifti, Tennessee’deki lüks evlerini yeniden satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
LaBrant ailesinin Tennessee’deki lüks malikanesini yeniden satışa hazırlaması, yeni yasa ve taşınma iddialarını gündeme getirdi.
Savannah ve Cole LaBrant’ın bu hamlesi sosyal medyada büyük merak uyandırdı.
Çiftin 5.4 milyon dolar değer biçilen evi yeniden gündeme gelirken taşınma söylentileri hız kazandı.
LaBrant ailesi bu evi 2022 yılında yaklaşık 4.5 milyon dolara satın almıştı.
Ev daha önce kısa süreliğine satışa çıkarılmış ancak hızlıca piyasadan çekilmişti.
O dönemde bu kararın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.
Bazı takipçiler ise yeni inşa edilen büyük projedeki gecikmenin etkili olduğunu düşündü.
Aile, satıştan vazgeçtikten sonra aynı evde yaşamaya devam etti.
Ev, sosyal medya içeriklerinin üretildiği ana merkez olmaya devam etti.
Çiftin milyonlarca takipçiye ulaşan videolarının büyük bölümü bu evde çekildi.
Ev, altı yatak odası ve 6 banyosuyla oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor.
Geniş bahçesi, özel tasarımı ve modern mutfağıyla dikkat çekiyor.
Ayrıca evde çocuklar için özel eğitim alanı ve oyun odaları bulunuyor.
İçerik üretimi için profesyonel çekim ekipmanlarının da kullanıldığı görülüyor.
Buna rağmen aile daha büyük bir yaşam alanı planladıklarını daha önce açıklamıştı.
Yeni projeleri 18 dönümlük geniş bir arazi üzerinde inşa ediliyor.
Projede çiftlik yaşamına uygun alanlar ve sosyal etkinlik planları yer alıyor.
Ancak Tennessee’de çıkan yeni sosyal medya yasası da tartışmaları artırdı.
Bu yasa, çocukların yer aldığı içeriklerden elde edilen gelirleri düzenliyor.
Her ne kadar taşınma nedeni netleşmese de, gelişmeler yakından takip ediliyor.