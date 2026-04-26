TOKİ İstanbul kura sonucu öğrenme: TOKİ İstanbul başvuru numarası öğrenme

TOKİ kura sonuçlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde İstanbul’da etap etap açıklanan kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Sonuçlara, çekiliş sırasında kullanılan başvuru numarası üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, TOKİ kura listesi ve başvuru numarası nereden sorgulanıyor? İşte, İstanbul kura çekimi sonrası merak edilen detaylara dair bilgiler…
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen kura çekimleri sürerken, başvuru yapan vatandaşların heyecanı giderek artıyor. Başvuru numarasıyla sonuçlara ulaşabilecek olan adaylar, kura bilgilerine erişmek için internet üzerinden sorgulamalarını hızlandırdı. TOKİ İstanbul kura sonuçları, noter eşliğinde yapılacak çekilişin ardından başvuru numarası aracılığıyla görüntülenebilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi için başvuru numarası sorgulama nasıl yapılır? TOKİ kura listesi ve başvuru numarası nereden öğrenilir?
TOKİ İstanbul başvuru numarası öğrenme
Başvuru numarası, ödeme işlemi sırasında banka tarafından verilen dekontta yer alıyor. Vatandaşlar, bu numarayı dekont üzerinden kontrol edebiliyor.
TOKİ İstanbul kura sonucu öğrenme
TOKİ kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçlar, çekilişin bitmesinin ardından ilgili bağlantı üzerinden başvuru numarasıyla sorgulanabilecek.
E-devlet üzerinden TOKİ kura sonucu sorgulama
Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra e-Devlet 'Kura Sonucu Sorgulama' ekranına yansıtılacak. Vatandaşların sisteme giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapmaları sonucu görmeleri için yeterli olacak. Ayrıca TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın takibi yapılabilecek.
TOKİ İstanbul 2. gün kura çekimi ne zaman?
TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı 100 bin konut projesinde 2. gün kura çekimleri, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00'da başlayacak.
İlk gün şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşların kuralarının tamamlanmasının ardından, bugün genç kategorisi ve diğer kontenjanlar için kuraların yapılması bekleniyor.