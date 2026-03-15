TOKİ İstanbul kurası için geri sayım: Ödeme planı netleşti
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde gözler İstanbul’daki 100 bin konutluk kura çekimine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kurasının bayramdan sonra yapılacağını açıklarken, TOKİ’nin resmî proje sayfasında kura tarihi henüz ilan edilmedi. İstanbul için 1+1 ve 2+1 konutların satış fiyatları ile 240 ay vadeli ödeme planı ise netleşti.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul etabı için bekleyiş sürüyor. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’nda inşa edilecek toplam 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için milyonlarca başvuru sahibi resmî takvimi bekliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı son açıklamada İstanbul kura çekiminin bayramdan sonra gerçekleştirileceğini belirterek, 100 bin sosyal konutun hak sahiplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla belirleneceğini söyledi. Ancak TOKİ’nin İstanbul’a özel proje sayfasında kura tarihi alanı henüz boş durumda bulunuyor.
İstanbul için 1+1 ve 2+1 ödeme planı açıklandı
Projede İstanbul için 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade uygulanacak. Aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, peşinat tutarı 245 bin TL, aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olarak açıklandı.
80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL, peşinat 295 bin TL, aylık taksit ise 11 bin 63 TL seviyesinde olacak. TOKİ’nin ödeme şartlarına göre taksit ödemeleri sözleşme tarihini izleyen ay başlayacak.
İlk teslimler mart 2027’de başlayacak
TOKİ’nin proje takvimine göre ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Bazı konutların ise 2026 yılı içinde teslim edilmesinin planlandığı ifade ediliyor.
Başvuru ücretlerinin ise kura sonucunda hak sahibi olamayanlar için çekiliş tarihinden itibaren birkaç iş günü içinde iade edilmesi bekleniyor.