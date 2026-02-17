Ünlü yazarın mürebbiyelik yaptığı malikane satışa çıktı
Jane Eyre adlı romanıyla dünya çapında ün kazanmış Charlotte Brontë’nin bir dönem mürebbiyelik yaptığı aileye ait olan İngiltere'deki West Riddlesden Hall malikanesi, 1,15 milyon sterlin (684 milyon 259 bin TL) fiyatla satışa çıkarıldı. 17. yüzyıldan kalan yapı, edebiyat tarihinin izlerini taşıyor.
İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde bulunan ve dünyaca ünlü yazar Charlotte Brontë'nin (1816-1855) bir dönem mürebbiyelik yaptığı West Riddlesden Hall adlı tarihi malikane satışa sunuldu.
1687 yılında tamamlanan ve Brontë kardeşlerin edebi mirasıyla ilişkilendirilen bu özel yapı, hem mimarisi hem de edebi geçmişi nedeniyle büyük ilgi görüyor.
Keighley yakınlarında yer alan ve yüksek taş duvarların arkasında gizlenen West Riddlesden Hall, Charlotte Brontë’nin 1839 yılında mürebbiye olarak çalıştığı aileye ait olmasıyla dikkat çekiyor.
Brontë, ailenin çocuklarına eğitim vermek üzere işe alınmış, ancak zamanının önemli bir bölümünü ailenin birkaç kilometre uzaklıktaki başka bir mülkünde geçirmişti.
Bu bağlantı, malikaneyi sadece mimari değil, aynı zamanda edebi açıdan da önemli bir kültürel miras haline getiriyor.
Malikanenin geçmiş sahiplerinden John Sidgwick’in, Charlotte Brontë’nin en ünlü romanı Jane Eyre’deki Edward Rochester karakterine ilham verdiği düşünülüyor.
Romanın baş karakterlerinden Rochester, Thornfield Hall’un sahibi olan gizemli ve karizmatik bir figür olarak edebiyat tarihine geçti.
Jane Eyre, 1847 yılında yayımlanmış ve Brontë’nin ilk büyük edebi başarısı olmuştu.
West Riddlesden Hall, yerel iş insanı Thomas Leach için 1687 yılında tamamlandı.
Ancak bazı bölümlerinin 15. yüzyılın başlarına kadar uzandığı tahmin ediliyor.
Bu durum, yapının yüzyıllar boyunca korunmuş nadir tarihi konutlardan biri olduğunu gösteriyor.
Malikanenin mevcut sahibi John Pennington, 2001 yılından bu yana mülkte yaşıyor ve şimdi daha küçük bir eve taşınmak istediği için satış kararı aldı.
Toplam 2,3 dönümlük araziye sahip olan yapı, altı yatak odası ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor.
Brontë kardeşlere olan ilginin son dönemde yeniden artması, satış sürecine olan ilgiyi de artırabilir.
Malikanenin kardeş mülkü olan East Riddlesden Hall da Brontë bağlantısıyla tanınıyor.
Bu yapı, Emily Brontë’nin ünlü romanı Uğultulu Tepeler’in (Wuthering Heights) televizyon uyarlamalarında çekim mekânı olarak kullanıldı.
Özellikle Tom Hardy ve Charlotte Riley’nin rol aldığı 2009 yapımı televizyon uyarlaması bu mekânda çekildi.
National Trust tarafından düzenlenen “Lights, Camera, Brontë” sergisi, bu yapıların sinema ve televizyon tarihindeki yerini gözler önüne seriyor.
West Riddlesden Hall, tarihi mimari özelliklerini büyük ölçüde koruyor. Malikanede bulunan başlıca özellikler arasında; meşe kaplamalı kabul salonu, taş duvarlar ve taş zemin, kurşun çerçeveli kapılar, büyük şömine, kule yapısı ve gül pencere yer alıyor.
Modern yaşam için gerekli tüm donanımlar da mevcut. Tarihi yapıya modern yaşam konforu da entegre edilmiş durumda.
Malikanede ayrıca jakuzi, granit mutfak tezgâhları, Amerikan tipi çift kapılı buzdolabı, şarap mahzenine dönüştürülmüş eski silah odası gibi modern özellikler bulunuyor.
Gayrimenkul şirketi Holroyds’un Keighley şube müdürü Naomi Ragan, mülkün eşsiz özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Ragan, malikaneyi ziyaret edenlerin geçmişe yolculuk yapmış hissine kapıldığını ifade etti.
Mevcut sahibi Pennington ise malikaneyi “huzur ve sakinlik sunan, izole ve eşsiz bir yaşam alanı” olarak tanımladı.
1,15 milyon sterlin (684 milyon 259 bin 200 TL) fiyatla satışa sunulan bu malikane, hem tarih hem edebiyat hem de mimari açıdan benzersiz bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
Charlotte Brontë, 21 Nisan 1816’da İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde doğmuş, Viktorya dönemi İngiliz edebiyatının en önemli romancılarından biridir.
Özellikle 1847 yılında yayımlanan Jane Eyre adlı romanıyla dünya çapında ün kazanmıştır. Eserlerinde güçlü kadın karakterler, bireysel özgürlük, sınıf farkı ve duygusal bağımsızlık gibi temaları işlemesiyle tanınır.
Charlotte Brontë, bir rahip olan Patrick Brontë’nin kızıydı ve hayatının büyük bölümünü Haworth kasabasında geçirdi.
İki kız kardeşi Emily Brontë ve Anne Brontë de kendisi gibi yazardı. Emily Brontë Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights), Anne Brontë ise Agnes Grey adlı romanlarıyla edebiyat tarihine geçti.
Charlotte Brontë genç yaşta öğretmenlik ve mürebbiyelik yaptı. Bu dönemde yaşadığı deneyimler, özellikle Jane Eyre romanına doğrudan ilham verdi.
Romanın baş karakteri Jane Eyre, zor bir çocukluk geçiren, güçlü iradeye sahip ve bağımsız bir kadındır. Bu karakter, o dönemin geleneksel kadın rolüne meydan okuyan önemli bir figür olarak edebiyat tarihinde yer aldı.
Charlotte Brontë, ilk eserlerini yayımlarken kadın olduğu anlaşılmasın diye “Currer Bell” takma adını kullandı. Çünkü o dönemde kadın yazarların ciddiye alınması zordu.
Ancak Jane Eyre’nin başarısından sonra gerçek kimliği ortaya çıktı ve kısa sürede büyük bir edebi saygınlık kazandı.
Charlotte Brontë’nin diğer önemli eserleri arasında Shirley (1849), Villette (1853) ve ölümünden sonra yayımlanan The Professor yer alır.
Eserlerinde genellikle yalnızlık, aşk, toplumsal baskı ve bireysel kimlik arayışı gibi temalar ön plandadır.
Charlotte Brontë, 31 Mart 1855’te, henüz 38 yaşındayken hayatını kaybetti. Kısa ömrüne rağmen yazdığı eserlerle dünya edebiyatına kalıcı bir miras bıraktı. Bugün Charlotte Brontë, özellikle güçlü kadın karakterleri ve modern roman anlayışına yaptığı katkılar nedeniyle dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilmektedir.