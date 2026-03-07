Ünlü yönetmenin malikanesi 13 milyon dolara satıldı
“Twin Peaks” ve “Mulholland Drive” gibi yapımlarla tanınan yönetmen David Lynch’in Hollywood Hills’teki sıra dışı malikanesi yaklaşık 13 milyon dolara satıldı. Ünlü yönetmenin onlarca yıl boyunca şekillendirdiği bu özel mülk, mimari ve sanatsal özellikleriyle dikkat çekiyor.
Geçen yıl hayatını kaybeden Amerikalı yönetmen David Lynch’in Los Angeles’ın Hollywood Hills bölgesinde bulunan uzun yıllar yaşadığı ve çalıştığı yerleşkesi yaklaşık 13 milyon dolar karşılığında satıldı.
Yaklaşık altı ay önce 15 milyon dolar fiyatla satışa çıkarılan mülk, böylece istenen fiyatın yaklaşık 2 milyon dolar altında alıcı buldu.
Lynch’in onlarca yıl boyunca farklı parselleri satın alarak oluşturduğu bu kompleks, yaklaşık 2,3 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor.
Toplamda yedi farklı yapıdan oluşan yerleşkede yaklaşık 11 bin metrekare yaşam alanı ve 10 yatak odası bulunuyor.
Yerleşkenin merkezinde, ünlü mimar Frank Lloyd Wright’ın oğlu Lloyd Wright tarafından tasarlanan 1960’lardan kalma pembe tonlu modernist bir ev bulunuyor. Daha sonra Lloyd Wright’ın oğlu Eric Lloyd Wright da mülke havuz ve havuz evi ekledi.
Lynch zaman içinde çevredeki ek mülkleri de satın alarak alanı genişletti. Kompleks içinde ayrıca Brutalist tarzda bir yapı, film prodüksiyon stüdyosu ve çalışma atölyeleri bulunuyordu.
Ünlü yönetmen bu mülkü yalnızca bir konut olarak değil aynı zamanda yaratıcı çalışma alanı olarak kullandı.
Yerleşkede kurgu odaları, gösterim alanı ve Lynch’in kendi tasarladığı mobilya ve sanat eserlerinin yer aldığı atölyeler bulunuyordu.
Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan bu ev, Lynch’in bazı projeleri için de ilham kaynağı oldu. Hatta yerleşkedeki bazı yapılar, yönetmenin “Lost Highway” filminde de kullanıldı.
Satış işlemini yöneten emlak temsilcileri, mülkün yeni sahibinin kimliğini açıklamadı. Ancak satış sürecinde amaçlarının yalnızca bir satış gerçekleştirmek değil, Lynch’in yarattığı mimari ve sanatsal mirası koruyacak bir alıcı bulmak olduğu belirtildi.