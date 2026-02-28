Wonder Woman evini satıyor: 5 yılda yüzde 75 kâr

Pacific Coast Highway üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 bin metrekare yaşam alanına sahip olan konut, Gadot ve eşinin dokunuşuyla tamamen dönüştürüldü. Önceki sahipleri döneminde daha geleneksel bir tasarıma sahip olan ev, koyu ahşap zeminler, doğal malzemeler ve limewash tavan uygulamalarıyla daha modern ve organik bir atmosfere kavuştu.