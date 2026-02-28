Wonder Woman evini satıyor: 5 yılda yüzde 75 kâr
Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot, okyanus manzaralı Malibu çatı katı dairesini 8,75 milyon dolara satışa sundu. Ünlü oyuncu, evi beş yıl önce 5 milyon dolara satın almıştı.
Hollywood’un ünlü ismi Gal Gadot, Kaliforniya Malibu’daki denize sıfır lüks konutunu satışa çıkardı. 2020 yılında eşi Jaron Varsano ile birlikte 5 milyon dolara satın alınan üç yatak odalı çatı katı dairesi, kapsamlı renovasyonların ardından 8,75 milyon dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunuldu. Satış gerçekleşirse çift yaklaşık 4 milyon dolar kâr elde edecek.
Pacific Coast Highway üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 bin metrekare yaşam alanına sahip olan konut, Gadot ve eşinin dokunuşuyla tamamen dönüştürüldü. Önceki sahipleri döneminde daha geleneksel bir tasarıma sahip olan ev, koyu ahşap zeminler, doğal malzemeler ve limewash tavan uygulamalarıyla daha modern ve organik bir atmosfere kavuştu.
Geniş cam duvarlar sayesinde iç mekân ile dış alan arasında kesintisiz bir geçiş sağlanırken, balkon cam korkuluklarla donatılarak Pasifik Okyanusu manzarası maksimum seviyeye çıkarıldı. Uzun arka balkon; oturma, yemek ve ateş çukuru alanlarıyla açık hava yaşamını ön plana çıkarıyor.
Mülk, Malibu Pier, Nobu restoranı, Soho House Little Beach House ve Carbon Beach’teki Malibu Beach Inn gibi popüler noktalara yakın konumuyla dikkat çekiyor. Buna rağmen gelişmiş güvenlik sistemi, kapalı giriş ve özel otopark alanı sayesinde üst düzey mahremiyet sunuyor.
Gadot’un dört çocuğuyla birlikte asıl ikamet ettiği ev ise Beverly Hills’in Beverly Crest bölgesinde bulunuyor. Çift, 2016’da 5,55 milyon dolara satın aldıkları 5 yatak odalı ana konutlarında yaşıyor.
4 bin 300 metrekarelik bu ev; sonsuzluk havuzu, spa, açık mutfak ve geniş teras alanlarıyla daha büyük bir yaşam alanı sunuyor.
Malibu’daki çatı katının ise daha çok hafta sonu kaçamağı olarak kullanıldığı belirtiliyor. Gadot’un satış kararının arkasındaki neden açıklanmadı.