“Yarısı Bizden” kampanyasında TÜFE detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 31 Aralık 2027’ye kadar uzatılan “Yarısı Bizden” kampanyası, İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümü için hibe, kredi ve taşınma desteği sağlıyor. Bir konut için toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise ödemeler TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor.
İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan “Yarısı Bizden” kampanyası devam ediyor. Yeni başlayacak hak sahipleri açısından önemli bir finansman imkânı sunan kampanyada, uygun şartlarda hibe ve kredi desteğinin yanı sıra taşınma desteği de veriliyor.
Kampanyadan İstanbul’un 39 ilçesindeki riskli yapı sahipleri yararlanabiliyor. Peki başvuru süreci nasıl işliyor, konut ve iş yerleri için ne kadar destek sağlanıyor, kredi geri ödemeleri ne zaman başlıyor?
Yarısı Bizden kampanyasına kimler başvurabilir?
Kampanya İstanbul ile sınırlı. İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tamamı destekten faydalanabiliyor. Temel şart, yeni projedeki yapının otopark ve sığınak hariç eski yapının bir buçuk kat büyüklüğünü geçmemesi.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle teknik ve mali yeterliliği bulunan bir müteahhit bularak güvenli bir sözleşme hazırlaması öneriliyor.
Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı kurumlara risk tespiti yaptırılması için süreç başlatılıyor.
Hak sahibi tespiti yapıldıktan sonra ilçe belediyesine başvuru gerçekleştiriliyor. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile “hibe taahhütnamesi” ve “kredi sözleşmesi” imzalanıyor ve kampanyaya dahil olunuyor.
Konut için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi
Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece bir konut için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor. Evlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirecek vatandaşlar bu destekten faydalanabiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ayrıca 1 milyon 750 bin TL kredi sağlanıyor.
İş yerleri için ne kadar destek veriliyor?
İş yerleri için destek tutarları farklı uygulanıyor. Her bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkânı için ise 875 bin TL kredi sağlanıyor.
Taşınma desteğinde ev sahibi ve kiracı ayrıntısı
Taşınma desteğinde iki önemli ayrıntı bulunuyor. Destek, evde ev sahibi yaşıyorsa kendisine; kiracı bulunuyorsa kiracıya veriliyor. Ayrıca aylık dönüşüm kira desteği ile taşınma desteği aynı anda alınamıyor. Hak sahibinin bu iki destekten birini seçmesi gerekiyor.
Hibe ve kredi birlikte alınmak zorunda mı?
Hayır. Hibe ve kredinin birlikte alınması şart değil. İhtiyaç duymayan vatandaş yalnızca hibe desteğinden yararlanıp kredi kullanmayabiliyor. Ödemeler doğrudan ev ve iş yeri sahiplerine yapılmıyor. Destekler, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılıyor. Kredi verilirken vatandaşların banka kredisine yönelik endişe duymaması gerektiği belirtiliyor. Konut ve iş yerinde hak sahiplerine kredi sağlanırken gelir ve kredi puanına bakılmıyor.
Kredinin geri ödemesi ne zaman başlıyor?
Hibe desteğinde geri ödeme bulunmuyor. Kredi taksitleri ise yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeyle ödeniyor. Böylece vatandaş yeni evine geçtikten sonra taksit sürecine giriyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise ödemeler TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor.
Büyük dönüşümlerde TOKİ veya Emlak Konut devreye giriyor
Site benzeri büyük dönüşümlerde süreci seçmenler için TOKİ ya da Emlak Konut devralıyor. Riskli yapı kararı sonrasında yüzde 100 uzlaşma sağlayan hak sahipleri dönüşüm taleplerini iletmek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne başvuruyor.
Bu modelde 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor; kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
Yarısı Bizden kampanyası ne zamana kadar devam edecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kampanyanın süresi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldı. Böylece İstanbul’daki riskli yapı sahipleri, şartları karşılamaları halinde kampanya kapsamında hibe, kredi ve taşınma desteklerinden yararlanmayı sürdürebilecek.