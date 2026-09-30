“Yarısı Bizden” kampanyasında TÜFE detayı

Konut için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi

Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece bir konut için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor. Evlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirecek vatandaşlar bu destekten faydalanabiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ayrıca 1 milyon 750 bin TL kredi sağlanıyor.