Yenisini 35 milyon dolara aldı, eskisini 6.5 milyon dolara satıyor
Hollywood yıldızı Selena Gomez, Los Angeles’taki lüks malikanesini 6,5 milyon dolara satışa çıkardı. Gomez ile eşi Benny Blanco'nun Beverly Hills’te 35 milyon dolara yeni bir malikane satın aldıkları iddia edildi.
Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Los Angeles’taki malikanesini satışa çıkardı.
1980’lerde The Heartbreakers üyesi müzisyen Tom Petty için özel olarak inşa edilen malikane, yaklaşık 6,5 milyon dolarlık fiyat etiketiyle alıcı bekliyor.
Gomez’in 2020 yılında satın aldığı ev, hem tarihi hem de modern dokunuşlarıyla öne çıkıyor.
Encino bölgesinde yer alan bu özel mülk, Tom Petty’nin 1980’lerde yaşadığı ev olarak biliniyor.
1987’de çıkan bir yangında tamamen yok olan yapı, sanatçı tarafından 1989’da yeniden inşa edildi.
Daha sonra farklı sahiplere geçen ev, 2020’de Selena Gomez tarafından satın alındı.
Gomez, evi satın aldıktan sonra kapsamlı bir yenileme sürecine girdi.
Özellikle iç mekanlarda modern dokunuşlar yapılırken, ünlü yıldızın tarzını yansıtan detaylar dikkat çekti.
Mutfak tasarımı, Gomez’in yemek programı “Selena + Chef” ile geniş kitleler tarafından tanındı.
Yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik yaşam alanına sahip malikane, üç katlı yapısıyla geniş bir kullanım sunuyor.
Yüksek tavanlı ana salon, doğal ışık alan yapısıyla öne çıkarken, açık plan mutfak ve oturma alanları modern yaşam tarzına uygun şekilde tasarlandı.
Evde altı yatak odası bulunurken, her birinin kendine ait banyosu yer alıyor.
Ana süitte şömine, balkon ve özel oturma alanı gibi detaylar dikkat çekiyor.
Ayrıca şarap mahzeni, spor salonu ve sinema odası gibi lüks donatılar da evin öne çıkan özellikleri arasında.
Yaklaşık bir dönümlük arazi üzerine kurulu olan mülk, adeta bir tatil köyünü andırıyor.
Havuz, jakuzi, şelale efekti ve geniş taş teras alanları, dış mekan konforunu üst seviyeye taşıyor.
Selena Gomez’in eşi müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte daha büyük bir eve taşındığı belirtiliyor.
Çiftin Beverly Hills’te yaklaşık 35 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldığı ifade ediliyor.