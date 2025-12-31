1 Ocak Çarşamba (yarın) hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı?
1 Ocak 2026 Çarşamba resmi tatil. Resmi tatillerde hastane, sağlık ocağı, eczanelerin çalışma saatleri kafalarda soru işareti bırakıyor. Sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar şüpheleri bertaraf etmek için "1 Ocak Çarşamba (yarın) hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı" sorusunu sıkça yöneltiyor.
1 Ocak'ta hastaneler açık mı?
1 Ocak resmi tatil kapsamında... Devlet hastaneleri açık olacak fakat acil servisler çalışacak. Özel sektörde ise asistan doktorlar görevinin başında olacak.
Yarın sağlık ocakları açık mı?
Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı oluyor. Sağlık Ocağı 2 Ocak Cuma günü normal mesai saatlerine dönecek.
Çarşamba günü eczaneler açık mı?
Her resmi tatilde olduğu gibi eczaneler kapalı olacak. Tüm ilçelerde belirlenen nöbetçi eczaneler açık olacak.