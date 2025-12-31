Dünya yeni yıla girdi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni yılın ilk günü resmi tatil. Özel sektör, kamu kurumları kapalı olacak. Hastane, sağlık ocağı, eczanelerin durumu da merak ediliyor. Vatandaşlar netlik kazandırmak adına "1 Ocak Çarşamba (yarın) hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı" diye soruyor.