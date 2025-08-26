10 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen ataması başvuruları ne zaman?
AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi 10 bin öğretmen ataması başvurularında... Milli Eğitim Bakanlığının net tarihi paylaşmaması nedeniyle aramalar her geçen gün artıyor. Adayların gündemindeki soru ise "Öğretmen ataması başvuruları ne zaman" şeklinde...
Bu yıl 15 bin öğretmen ataması yapıldı. 10 bin öğretmen ataması için ise AGS sınavı gerçekleşti. 450 bin kişi sınava girerken sonuç ilanı sonrası başarılı olan adaylar atama takvimini bekliyor. Başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışanlar "Öğretmen ataması başvuruları ne zaman" diye soruyor.
10 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
10 bin öğretmen atama takvimi ile ilgili MEB'den açıklama gelmedi. Eylül ayının ilk haftasında takvimin duyurulması bekleniyor. Adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek.