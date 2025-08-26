10 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Bu yıl 15 bin öğretmen ataması yapıldı. 10 bin öğretmen ataması için ise AGS sınavı gerçekleşti. 450 bin kişi sınava girerken sonuç ilanı sonrası başarılı olan adaylar atama takvimini bekliyor. Başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışanlar "Öğretmen ataması başvuruları ne zaman" diye soruyor.

