10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen ataması başvuruları ne zaman?
15 bin öğretmen ataması için tercih tarihleri belli oldu fakat 10 bin öğretmen ataması ile ilgi bir duyuru gelmedi. AGS sınavına gire yüz binler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuru bekliyor. Her gün konuyla ilgili araştırma yapanlar "10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu" diye soruyor.
AGS sınavına yaklaşık 400 bin kişi girdi. Sınavın sonuçları açıklandı ama atama takvimi ile ilgili haftalardır bir açıklama gelmedi. Dün 15 bin öğretmen ataması için tercih tarihlerinin belli olması nedeniyle 10 bin öğretmen atamasıyla ilgili yeni gelişme olup olmadığı araştırılıyor. İşte son durum...
10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman?
10 bin öğretmen ataması ile ilgili 16 Ekim Perşembe günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin'den açıklama yapılmadı. Ekim ayı sonuna kadar bir duyuru yapılması bekleniyor.
MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.