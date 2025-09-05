10 bin öğretmen ataması ne zaman? 10 bin öğretmen ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman başlıyor?

Bu toplamda 25 bin öğretmen ataması yapılacak. 15 bin öğretmen ataması geçen aylarda gerçekleşmiş 10 bin öğretmen atası için ise AGS sınavı yapılmıştı. AGS sonuçları ilan edildi ve şimdi gözler atama takviminde... Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında paylaşım yapmazken adaylar "10 bin öğretmen ataması ne zaman" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.