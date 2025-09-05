10 bin öğretmen ataması ne zaman? 10 bin öğretmen ataması takvimi yayımlandı mı, başvurular ne zaman başlıyor?
10 bin öğretmen ataması için gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmiş durumda... AGS'den başarılı puan alan adaylar bir an evvel atama takviminin duyurulmasını isterken tarih konusunda bilgi almak amacıyla sıklıkla "10 bin öğretmen ataması ne zaman" sorusu geliyor.
Bu toplamda 25 bin öğretmen ataması yapılacak. 15 bin öğretmen ataması geçen aylarda gerçekleşmiş 10 bin öğretmen atası için ise AGS sınavı yapılmıştı. AGS sonuçları ilan edildi ve şimdi gözler atama takviminde... Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında paylaşım yapmazken adaylar "10 bin öğretmen ataması ne zaman" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
10 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman?
10 bin öğretmen atama takvimi ile ilgili MEB'den açıklama gelmedi. Önümüzdeki hafta takvimin duyurulması bekleniyor. Adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün öğretmen atamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, mevcut öğretmen kadrosunun büyük bir kısmının AK Parti iktidarı döneminde atandığını ve öğretmen ihtiyacının artık minimize edildiğini belirtti. Bu durumun, gelecekteki atama sayılarının geçmiş yıllardaki gibi yüksek rakamlarda olmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.