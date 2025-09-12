10 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması başvuru tarihleri belli oldu mu?
AGS sonuçlarının ilanı sonrası öğretmen adayları atama takvimine gözlerini çevirdi. Her gün MEB'in duyuru yapıp yapmadığı kontrol ediliyor. Konu hakkında haber olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "10 bin öğretmen ataması ne zaman" diye soruyor. İşte son durum...
15 bin öğretmen ataması sonrası sıra 10 bin öğretmen atamasında... Her geçen gün sabırsızlık artıyor ve MEB'in geçeceği duyuru bekleniyor. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle "10 bin öğretmen ataması ne zaman" sorusu da sıklaşıyor.
10 bin öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin öğretmen ataması ile ilgili sürece dair bir paylaşım henüz yapmadı. Bu ay içinde bir açıklama gelmesi bekleniyor. Net tarih söylemek ise şu an için imkansız.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen gün öğretmen atamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, mevcut öğretmen kadrosunun büyük bir kısmının AK Parti iktidarı döneminde atandığını ve öğretmen ihtiyacının artık minimize edildiğini belirtti. Bu durumun, gelecekteki atama sayılarının geçmiş yıllardaki gibi yüksek rakamlarda olmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.