10 bin öğretmen ataması takvimi açıklandı mı? Öğretmen ataması başvuruları ne zaman?
Bu yıl 15 bin öğretmen ataması yapıldı, şimdi 10 bin öğretmen ataması için takvim bekleniyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmişken art arda gelen soru ise "10 bin Öğretmen ataması başvuruları ne zaman" şeklinde... Peki yeni bir gelişme var mı?
10 bin öğretmen ataması için heyecan dorukta... AGS sonuçlarının ilanı ile birlikte yüz binlerce kişi MEB'den gelecek habere kilitlendi. Bakanlık resmi sitesi ve sosyal medya hesabı ziyaretçi akınına uğrarken "10 bin öğretmen ataması takvimi açıklandı mı" sorusu her geçen gün sıklaşıyor.
10 bin öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin öğretmen ataması ile ilgili yeni bir duyuruya imza atmadı. Eylül ayı içerisinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Net tarih söylemek ise şu an için imkansız.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen gün öğretmen atamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, mevcut öğretmen kadrosunun büyük bir kısmının AK Parti iktidarı döneminde atandığını ve öğretmen ihtiyacının artık minimize edildiğini belirtti. Bu durumun, gelecekteki atama sayılarının geçmiş yıllardaki gibi yüksek rakamlarda olmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.