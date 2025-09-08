10 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim belli oldu mu? MEB 10 öğretmen ataması başvuru tarihleri belli oldu mu?
Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığına 10 bin öğretmen ataması daha yapılacak. AGS sonuç ilanı sonrası tarih araması yapılamaya başlanmıştı, eylül ayı ile birlikte aramalar sıklaştı. Yüz binlerce kişi şimdi yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek adına "10 öğretmen ataması ne zaman yapılacak" diye soruyor.
10 öğretmen ataması ile ilgili son durum araştırılıyor. Okulların açılışı ile birlikte konu gündem olurken gözler MEB'e çevrildi. Her gün yöneltilen "10 öğretmen ataması ne zaman yapılacak" sorusu bugün okulların açılması ile birlikte daha da sıklaştı.
10 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman?
10 bin öğretmen atama takvimi ile ilgili MEB'den açıklama gelmedi. Yakın zamanda takvimin duyurulması bekleniyor. Adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen gün öğretmen atamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, mevcut öğretmen kadrosunun büyük bir kısmının AK Parti iktidarı döneminde atandığını ve öğretmen ihtiyacının artık minimize edildiğini belirtti. Bu durumun, gelecekteki atama sayılarının geçmiş yıllardaki gibi yüksek rakamlarda olmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.