10 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim belli oldu mu? MEB 10 öğretmen ataması başvuru tarihleri belli oldu mu?

10 öğretmen ataması ile ilgili son durum araştırılıyor. Okulların açılışı ile birlikte konu gündem olurken gözler MEB'e çevrildi. Her gün yöneltilen "10 öğretmen ataması ne zaman yapılacak" sorusu bugün okulların açılması ile birlikte daha da sıklaştı.