11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Yeni yargı paketi son durum nedir?
11. Yargı Paketi ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Paketin maddeleri yoğun şekilde araştırılırken mahkum ve mahkum yakınları da af gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Haftanın son günü olması nedeniyle konu sıkça sorgulanıyor ve "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" sorusu hızlanıyor.
Yüz binlerin gözü 11. Yargı Paketi'nde... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yeni yargı paketi ile ilgili açıklamaları sonrası konu gündemden düşmezken ayrıntılar öğrenilmek isteniyor. Her gün merak edilen konu 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e gelip gelmediği... Peki son durum nedir?
11. Yargı Paketi son durum nedir?
10 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla 11. Yargı Paketi ile ilgi yeni bir gelişme yaşanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve paketin kısa zamanda komisyona gönderilmesi bekleniyor. Komisyonun ardından yeni yargı paketi Meclis'te görüşülecek. Genel af düzenlemesi ise olmayacak.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.