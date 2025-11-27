11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Yeni yargı paketi maddeleri, konuları neler? Af geldi mi, var mı?
Günlerdir kamuoyunun gündeminde olan 11. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuluyor. Milyonlar sabırsızlıkla maddeleri bekliyor. Hükümlü ve hükümlü yakınları ise teklifte af olup olmadığını merak ediyor. Son günlerde sıcak gelişmeler yaşanırken bugün yoğun şekilde "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?" ve "Yeni yargı paketi maddeleri nelerdir" soruları geliyor. İşte detaylar...
Türkiye 11. Yargı Paketi'ne odaklandı. Aylardır süren çalışmanın sonuna gelindi. Paket Türkiye Büyük Millet Meclis'i Başkanlığına sunulacak ve ardından komisyonda görüşülmeye başlanacak. En önemli kısımlardan biri de paketin içeriği... Milyonlar bu maddelerin neler olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Son günlerde peş peşe gelen sorular "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?" ve "Yeni yargı paketi maddeleri nelerdir" şeklinde...
11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Yeni yargı paketi henüz Meclis'e gelmedi. Bugün gün içinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Af var mı?
11. Yargı Paketi'nde kovid düzenlemesi de yer alacak. Düzenlemeyle birlikte 50-55 bin mahkumun serbest bırakılması bekleniyor.
Yeni yargı paketi maddeleri, konuları neler?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.