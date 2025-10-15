11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Yeni yargı paketinde yeni gelişme var mı? Af geliyor mu?
Son günlerin en çok konuşulan konularından biri 11. yargı Paketi... Milyonlarca kişi her gelişmeyi yakından takip etmek istiyor. Gözler Adalet Bakanlığında çevrilmişken her gün "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorusu yöneltiliyor. Öte yandan fa gelip gelmeyeceği de merak konusu...
11. Yargı Paketi çalışmalarıyla ilgili son durum araştırılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin Meclis'e sunulup sunulmadığı, hangi maddeleri kapsayacağı ve af konusunun gündemde olup olmadığı vatandaşların gündeminde. "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek" soruları her dakika artıyor.
11. Yargı Paketi son durum nedir?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Güler aynı zamanda "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." bilgisini aktardı.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.