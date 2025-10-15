11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Yeni yargı paketinde yeni gelişme var mı? Af geliyor mu?

11. Yargı Paketi çalışmalarıyla ilgili son durum araştırılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin Meclis'e sunulup sunulmadığı, hangi maddeleri kapsayacağı ve af konusunun gündemde olup olmadığı vatandaşların gündeminde. "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek" soruları her dakika artıyor.