11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Son durum nedir?
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclis'in açılması ile birlikte 11. Yargı Paketi'nin akıbeti merak ediliyor. Yüz binler son gelişmeleri öğrenmek isterken sıkça gelen soru ise "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" şeklinde... İşte en son durum...
11. Yargı Paketi için vatandaşlar bekleyiş içerisinde... Meclis'in açılışı ile birlikte konu gündem olmuş durumda... Gözler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çevrilirken her gün artan ve özellikle bugün sıkça gelen soru "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" oluyor.
11. Yargı Paketi son durum nedir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve paketin ilerleyen günlerde komisyona gönderilmesi bekleniyor. Komisyonun ardından yeni yargı paketi Meclis'te görüşülecek. Genel af düzenlemesi ise olmayacak.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.