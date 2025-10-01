11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Son durum nedir?

11. Yargı Paketi için vatandaşlar bekleyiş içerisinde... Meclis'in açılışı ile birlikte konu gündem olmuş durumda... Gözler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çevrilirken her gün artan ve özellikle bugün sıkça gelen soru "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" oluyor.