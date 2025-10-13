11. Yargı Paketi son durum... 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor?

11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi’ne ilişkin süreç merak konusu oldu. Konu yoğun şekilde araştırılırken "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorularına yanıt aranıyor.