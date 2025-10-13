11. Yargı Paketi son durum... 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor?
Milyonların güzü yeni yargı paketinde... 11. Yargı Paketi çalışmaları tüm hızıyla sürerken maddeler merak ediyor. Öte yandan son durum araştırılırken "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" soruları art arda geliyor.
11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi’ne ilişkin süreç merak konusu oldu. Konu yoğun şekilde araştırılırken "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorularına yanıt aranıyor.
11. Yargı Paketi son durum nedir?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Güler aynı zamanda "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." bilgisini aktardı.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.