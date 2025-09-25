11. Yargı Paketi son durum nedir? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? Af gelecek mi?
Türkiye, 11. yargı Paketi'ni bekliyor. Özellikle hükümlü ve hükümlü yakınları maddelerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. İnfaz düzenlemesi ve af çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili her gün gelişme var mı diye sorgulanıyor. İşte son durum...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirtir belirtmez konu bir hayli gündem oldu. Mahkum ve mahkum yakınları paketin içeriğini merak etmeye başladı. Her gün son gelişmeler öğrenilmek isteniyor. Bugün de sıkça gelen sorular arasında "Af gelecek mi" yer alıyor.
11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Yeni yargı paketi henüz Meclis'e gelmiş değil. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclis'i açılacak ve paket ilerleyen günlerde Meclis'te görüşülecek. Genel af düzenlemesi ise olmayacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’ne dair detaylar paylaştı.
Tunç, pakette özellikle bilişim yoluyla işlenen suçlara yönelik düzenlemeler bulunduğunu belirterek, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar gibi alanlarda caydırıcılığın artırılacağını vurguladı. Bakan Tunç, bu suçlarla mücadelede yargının elindeki araçların güçlendirileceğini ve hazırlık taslağının Meclis’e sunulduğunu ifade etti.
Yeni pakette ayrıca, düğün, kutlama, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasına yönelik yaptırımların artırılması öngörülüyor. Kurusıkı silahların da bu kapsama dahil olacağı, ölüm ya da yaralanma olmasa dahi bu eylemin müstakil bir suç olarak değerlendirileceği kaydedildi.
Bunun yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye sokan yol kesme gibi eylemler de suç kapsamına alınacak. Paketin Meclis açıldığında gündeme getirilmesi bekleniyor.