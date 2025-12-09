11. Yargı Paketi son durum: Yeni yargı paketi Meclis'ten geçti mi, onaylandı mı?
11. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonundan geçmesinin ardından son durumu merak ediliyor. Paket komisyon sonrası TBMM Genel Kuruluna gelecek ve görüşmeler başlayacak. Milyonlar şimdi bu tarihi merak ederken "11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, onaylandı mı" sorusuna cevap arıyor.
Türkiye'nin gözü 11. Yargı Paketi'nde... Özellikle hükümlü ve hükümlü yakınları konuyu yakında takip ediyor ve en son gelişmelere ulaşmak istiyor. Bugün yeni gelişme olup olmadığı merak edilirken art arda gelen soru "11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, onaylandı mı" oluyor.
11. Yargı Paketi onaylandı mı?
11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurula henüz gelmedi. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sonrası paket genel kurula gelecek. Tarih netleşmiş değil.
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.
Teklifin hayırlı olmasını dileyen Tunç, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan yargı paketi toplumsal huzur ve barışı daha da tahkim eden, adalete erişimi daha da güçlendiren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suçtan koruyan, çocuklarımızı hedef alan suç örgütleriyle etkin mücadele sağlayan, trafikte güvenliği tehlikeye atanlara yaptırımları artıran, mutlu günlerimizi üzüntüye çeviren silahlı kutlamaların önüne geçen, ceza adaleti sistemini güçlendiren, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilme sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."