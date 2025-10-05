11. Yargı Paketi son gelişmeler neler? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Af gelecek mi?
Yüz binlerin gözü 11. Yargı Paketi'nde... Hükümlü ve hükümlü yakınları sürekli olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına kulak kesilmiş durumda... Her gün son gelişmeler araştırılırken sıkça "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" diye soruyor.
11. Yargı Paketi son durum nedir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve paketin ilerleyen günlerde komisyona gönderilmesi bekleniyor. Komisyonun ardından yeni yargı paketi Meclis'te görüşülecek. Genel af düzenlemesi ise olmayacak.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.