11. Yargı Paketi son gelişmeler neler? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Af gelecek mi?

Yüz binlerin gözü 11. Yargı Paketi'nde... Hükümlü ve hükümlü yakınları sürekli olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına kulak kesilmiş durumda... Her gün son gelişmeler araştırılırken sıkça "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" diye soruyor.