11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurula geldi mi? Yeni yargı paketi onayladı mı? SON DURUM NEDİR?
11. Yargı Paketi ile ilgili her gelişme yakından takip ediliyor. Adalet Komisyonundan geçen yeni yargı paketinin TBMM Genel Kuruluna ne zaman geleceği merak ediliyor. Vatandaşlar "Yeni yargı paketi onayladı mı" sorusuna cevap arıyor.
Kamuoyu 11. Yargı Paketi'ne odaklanmış durumda... Vatandaşlar her gün yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. 38 maddelik yargı paketi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi ve şimdi gözler genel kurula çevrilmiş durumda... Her gün artarak devam eden soru ise "11. Yargı Paketi onayladı mı" şeklinde...
11. Yargı Paketi onaylandı mı?
11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurula henüz gelmedi. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sonrası paket genel kurula gelecek. Tarih netleşmiş değil.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulundaki, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Yargı paketlerine ilişkin sorular hakkında da konuşan Tunç, 28. yasama döneminde 8, 9 ve 10. yargı paketlerinin yasalaştığını, 11. yargı paketinin TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçtiğini anımsatarak, "Amacımız adil yargılanmayı daha etkin hale getirmek." dedi.
Bakan Tunç ayrıca 12. Yargı Paketi'nin de çalışmalarına başlandığını belirtti.