11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurula geldi mi? Yeni yargı paketi onayladı mı? SON DURUM NEDİR?

Kamuoyu 11. Yargı Paketi'ne odaklanmış durumda... Vatandaşlar her gün yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. 38 maddelik yargı paketi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi ve şimdi gözler genel kurula çevrilmiş durumda... Her gün artarak devam eden soru ise "11. Yargı Paketi onayladı mı" şeklinde...